PSG yıldızı Neymar daha fazla tatil için lig değiştirebileceğini söylüyor

Paris Saint-Germain'in süperstarı Neymar, her sezon "üç ay tatil" yaptıkları için MLS'e transfer olmak istiyor.

Kariyerinin son beş yılını PSG'de geçiren Neymar, 2017'de Barcelona'dan 222 milyon euro'luk rekor bonservis bedeliyle ayrılmıştı.

30 yaşındaki oyuncu kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşme uzattı, ancak ABD'ye gitmeye sıcak baktığını söylüyor.

Neymar ne söyledi?

Neymar, emekli olmadan önce memleketi Brezilya'ya dönmeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda MLS'e gitme olasılığını gündeme getirdi.

Kariyerine Santos'ta başlayan eski Barcelona yıldızı Fenomenos podcast'inde şu ifadeleri kullandı: "Bilmiyorum. Bununla ilgili bazı şüphelerim var. Tekrar Brezilya'da oynar mıyım bilmiyorum."

"Aslında ABD'de oynamayı çok isterim. Orada en azından bir sezon oynamayı çok isterim."

Onu Amerika'ya çeken şeyin ne olduğu sorulduğunda Neymar şu yanıtı veriyor: "Her şeyden önce sezonları daha kısa, bu yüzden üç aylık tatilim var."

Ne zaman emekli olacak?

PSG forveti, emeklilik hakkında henüz düşünmeye başlamadığını ve vücudu dayandığı, spora olan tutkusu bozulmadığı sürece oynamaya devam etmeyi planladığını söyledi:

"Arkadaşlarımla 32 yaşıma geldiğimde emekli olacağıma dair şakalaşıyorum."

"Ama bu sadece bir şaka. Bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse, zihinsel olarak yorulana kadar oynayacağım. Ruh sağlığım iyiyse ve vücudum da iyiyse... Fiziksel olarak, sanırım hala birkaç yıl dayanabilirim."

"Ama akıl sağlığım en önemli şey. Paris ile olan sözleşmem 34 yaşıma kadar sürecek. O yüzden [en azından] o zamana kadar oynayacağım."

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