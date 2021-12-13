PSG'nin yıldızı Messi'nin oğlu merak ediyor: Ballon d'Or'u neden sen kazandın?

Bu yıl yedinci Ballon d'Or'unu evine götüren PSG'nin yıldızı Lionel Messi'nin zaferine oğlu Thiago da şaşırıyor.

Yaz aylarında ülkesi Arjantin ile Copa America şampiyonluğu yaşayan ve milli takım kariyerinin ilk kupasına ulaşan Lionel Messi, geçtiğimiz sezonu Barcelona ile pek iyi geçiremese de Ballon d'Or'un sahibi oldu.

34 yaşındaki oyuncu ödül için N'Golo Kante, Karim Benzema, Jorginho gibi isimlerle yarışırken Robert Lewandowski'nin Ballon d'Or'u bu yıl da kazanamaması birçok kişiyi üzdü.

Lionel Messi de ödüle uzanmasının ardından yaptığı konuşmasında, "Herkes biliyor ki geçen yıl ödülü kesinlikle o hak etti. Bu konuda hepiniz hemfikiriz. Bence France Football ona 2020 Ballon d'Or'unu vermeli, çünkü bu ödülü hak ediyor." diyerek Lewandowski'yi övdü.

Lionel Messi'nin oğlu Thiago ne söyledi?

Sosyal medyada viral olan bir videoda Arjantinli yıldız ile çocukları, Paris Saint-Germainli oyuncunun Ballon d'Or ödüllerine bakıyorlar.

Messi'nin oğlu Thiago, yedinci ödülü fark ediyor ve babasına, "6 Ballon d'Or'un yok muydu? Bunu bugün mü kazandın?" diye soruyor. Lionel Messi, "Şimdi 7 Ballon d'Or'um var" yanıtını veriyor.

Thiago'nun, "Neden sen kazandın?" sorusunu Arjantinli yıldız, "Bilmiyorum" diyerek cevaplıyor.

Robert Lewandowski ne söyledi?

Kicker'a konuşan Robert Lewandowski, Lionel Messi'nin kendisi için söylediği sözler hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Paris'te 2020 Ballon d'Or ödülünü hakettiğimi söylemesi beni derinden mutlu etti. Messi'nin sözleri eyleme dökülürse bundan mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum."

Ballon d'Or seçim süreci nasıl işliyor?

Ballon d'Or adayı 30 isimden oluşan ilk kısa liste, prestijli Fransız yayını olan France Football'un editör ekibi tarafından oluşturuluyor.

30 kişilik kısa listenin ardından, çeşitli ülkeleri temsil eden gazetecilerden oluşan bir jüri bir araya getirilerek, birincilik, ikincilik ve üçüncülük koltuğuna oturacak isimleri belirlemek için oy verme işlemine geçiliyor.

Ballon d'Or için oylama süreci nasıl işliyor?

Jüri, 30 kişilik kısa listeden en iyi beş oyuncusunu seçecek ve ardından bu oyuncuları önem sırasına göre sıralayacak.

Jürinin ilk beş seçimi için uyması gereken kurallar ve düzenlemeler aşağıda yer alıyor: