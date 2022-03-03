PSG yıldızı Lionel Messi, David Beckham'ın oğluyla buluşmasında giydiği kırmızı leopar ile dikkat çekti

Futbol taraftarları, Lionel Messi'nin sahada göz kamaştırmasına alışkan ancak Arjantinli, Romeo Beckham ile buluşmasında saha dışında da göz alıcı olabileceğini gösterdi.

ABD'de Fort Lauderdale CF'de forma giyen 19 yaşındaki Romeo, babasının eski kulüplerinden PSG'yi ziyarete gitti.

Beckham, Paris gezisi sırasında Messi ve Kylian Mbappe ile fotoğraf çekme fırsatı yakalarken Neymar'dan da imzalı forma aldı.

Beckham, Paris Saint-Germain'de

David Beckham'ın oğlu Romeo, PSG'de Messi, Mbappe ve Neymar ile bir araya geldi.

Yedi Ballon d'Or sahibi Messi, Romeo ile buluşmasında giydiği kıyafet ile öne çıktı. Arjantinli yıldız, kırmızı leopar desenli göz alıcı kıyafetiyle oldukça dikkat çekti.

Romeo Beckham ile buluşan Lionel Messi'nin tarzını beğendiniz mi? 🤔



📸 IG/romeobeckham pic.twitter.com/UEN1CtrSjn — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 3, 2022

Romeo Beckham babası gibi bir yıldız olur mu?

19 yaşındaki oyuncu, Eylül 2021'de Fort Lauderdale ile profesyonel sözleşme imzaladı ve o tarihten bu yana babasının ortak sahibi olduğu Inter Miami'ye bağlı çalışıyor.

Inter Miami'nin yedek takımına eski Manchester United ve Everton yıldızı Phil'in oğlu Harvey Neville de katıldı.

Romeo Beckham geçtiğimiz günlerde PSG ikonu Neymar gibi, giyim markası PUMA ile bir sponsorluk anlaşması imzaladı.

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