PSG yıldızı Lionel Messi'den Cristiano Ronaldo sözleri: Güzel bir hatıraydı

Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a dönüşüyle ​​ilgili görüşlerini paylaşırken Portekizli oyuncuyla olan rekabetini de değerlendirdi.

Cristiano Ronaldo yaz transfer döneminin son gününde 11 yılın ardından Manchester United'a döndü ve Juventus, 20 milyon sterlin karşılığında gitmesini onayladı.

36 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonunun ilk yarısında Kırmızı Şeytanlar için keskin bir hamle olmaya devam ederken performansıyla Lionel Messi'yi bile etkiledi.

Lionel Messi ne söyledi?

Barcelona'nın eski yıldızı Marca'ya şunları söyledi: "Cristiano kulübü zaten tanıyordu ama bu farklı bir aşamaydı ve etkileyici bir şekilde adapte oldu."

"Başından beri gol atmaya devam etti ve adaptasyon sorunu yaşamadı."

Ayrıca Messi, Manchester United'ın son zamanlardaki düşüşüne de değindi. Watford'a 4-1 mağlup olan Kırmızı Şeytanlar'ın Premier Lig tablosunun yedinci basamağında kalması Ole Gunnar Solskjaer'i görevinden etti.

PSG yıldızı, bireysel kaliteler göz önüne alındığında İngiliz ekibi için işlerin iyi yönde değişebileceğini söyledi: "United, harika oyunculara sahip çok güçlü bir takım."

"Premier Lig çok zor, işler birçok kez tersine dönebilir."

"Aralık'tan sonra çok şey değişir ve her şey olabilir."

Messi, Ronaldo'ya karşı oynamayı özlüyor mu?

Messi, Haziran ayında sözleşmesinin sonuna geldikten sonra Barcelona'dan ayrıldı ve PSG'ye ücretsiz transfer olarak Camp Nou'daki 21 yıllık kariyerini sonlandırdı.

Arjantinli yıldız, Barça için en iyi dönemlerini geçirirken Cristiano Ronaldo da Real Madrid'de Altın Ayakkabı ve Ballon d'Or ödülleri için yarışıyordu.

Portekizli ile mücadele etmeyi özleyip özlemediği sorulduğunda Messi, "Aynı ligde mücadele ettiğimizden bu yana çok zaman geçti. Sadece bireysel düzeyde değil, aynı amaçlar için takım düzeyinde de yarıştık.

Bizim ve taraftarlar için çok güzel bir dönemdi çünkü herkes çok keyif aldı. Futbol tarihinde kalacak güzel bir hatıra."