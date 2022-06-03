Fransız yıldız, kendisi hakkında yapılan habere anında tepki gösterdi.

Kylian Mbappe; Neymar, Mauricio Pochettino ve takımda bulunan diğer 12 kişinin Paris Saint-Germain'den kovulmasını istediği iddialarına yanıt verdi.

Fransız yıldız, geçen ay PSG'de yeni bir sözleşme imzalamak için uzun zamandır beklenen Real Madrid'e transferini reddetti ve 2025 yılına kadar kulüpte kaldı.

Ligue 1 şampiyonunun 23 yaşındaki oyuncuyu dünya futbolunun en yüksek ücretli oyuncusu yaptığı bildirilirken, Mbappe’nin Parc des Princes'te alınan kararlarda da söz sahibi olacağı öne sürüldü.

Mbappe 'sahte' haberi eleştirdi

SPORTbible, 2 Haziran'da Mbappe'nin Neymar, başantrenör Pochettino ve diğer 12 kişinin kulüpten atılmasını istediğini iddia eden bir tweet yayımladı.

Fransız yıldız ise cevap olarak "sahte" yazarak haberin tam anlamıyla yalan olduğunu kanıtladı. Bunun üzerine atılan gönderi silindi.

Mbappe, PSG'de ekstra güce sahip mi?

Fransız yıldız, PSG yönetim kurulunda herhangi bir resmi göreve sahip olmayabilir, ancak GOAL, fikirlerine değer verildiğini ve kulüp yetkilileri tarafından yönetim kuruluna alındığını anlıyor.

Mbappe, yeni bir sözleşmeye imza atarken PSG’den yeni bir proje sözü de aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde başarı, Mbappe ve PSG'nin nihai hedefleri arasında bulunuyor. Bu nedenle PSG, Real Madrid’e elendiğinde hem futbolcular hem de kulüp yetkilileri büyük bir tepki aldı.

Neymar ve Pochettino PSG'de mi kalacak?

GOAL tarafından da onaylandığı üzere PSG, bu yaz doğru teklif gelirse Neymar'ı satmaya hazır, ancak Brezilyalı oyuncunun kendi isteğiyle ayrılma planı yok.

Sözleşmesinde hala üç yılı olan 30 yaşındaki oyuncunun mayıs ayında Canal Plus'a verdiği demeçte, "İyi oynayıp ve Dünya Kupası'nı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak önümüzdeki sezon için ne büyük hedeflerim.

“Hedeflerimi Paris ile gerçekleştirmeliyim, çünkü sözleşmem var, bu yüzden başka seçeneğim yok” diyerek kulüpte kalmak istediğini açıkça belirtti.

Mauricio Pochettino'nun Paris'teki geleceği daha az net, ancak Arjantinli başantrenör, 2021-22 sezonda en büyük eleştirileri alan isimdi.

PSG’nin, Pochettino'yu takımdan göndermek istediği ve Madrid’in eski patronu Zinedine Zidane’ı Paris’e getirmek istediği belirtiliyor.

Pochettino’nun, Ligue 1 şampiyonuyla 2023'e kadar sürecek bir sözleşmesi var, ancak Manchester United ile güçlü bir şekilde bağlantılı olduğu bir zamanda, Pochettino'nun PSG ile ilişkisi kırılma noktasına yakındı.

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