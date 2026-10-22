Khvicha Kvaratskhelia, Paris Saint-Germain'in Barcelona'yı mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçında yaşadığı ağır diz sakatlığının ardından yıkıldığını dile getirdi. Gürcü kanadı zorlu bir rehabilitasyon süreci beklerken Fransız devi, sakat olan iki kilit oyuncusu Ousmane Dembele ve Marquinhos'tan da önümüzdeki haftalarda yararlanamayacak.

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Avrupa'da yıkıcı darbe

25 yaşındaki oyuncunun sağ dizindeki ön çapraz bağ, salı günü Barcelona'ya karşı oynanan maçta koptu. 59. dakikada Barcelona'nın genç oyuncusu Xavi Espart ile çarpışan Kvaratskhelia, sahadan çıkmak için yardıma ihtiyaç duydu.

PSG, daha sonra Gürcistan millî takım oyuncusunun önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı. Ön çapraz bağ ameliyatından sonra iyileşme süreci genellikle en az dokuz ay sürüyor. Bu da kanat oyuncusunun 2026-27 sezonunun geri kalanında forma giymesini fiilen imkânsız kılıyor.

“Neden ben?”

Kariyerini etkileyecek bu sakatlığın ardından Instagram'da paylaşım yapan Kvaratskhelia, yaşadığı hayal kırıklığını taraftarlarla paylaştı. Hücum oyuncusu, Avrupa'daki bu kritik maça fiziksel olarak hazır hissetmesine rağmen sakatlanmasının nedenini sorguladı.

“Her maçtan önce Tanrı'dan sahadan sağlıklı ayrılmayı diledim ama nafile,” diye yazdı Kvaratskhelia. “Aradan fazla zaman geçmedi ama aklımda sürekli tek bir düşünce dönüp duruyor: Neden ben? Hiçbir zaman kendimi sakınmadım.

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“Muhtemelen bu maça hayatımda hiçbir maça hazırlanmadığım kadar iyi hazırlandım. Her şeye hazır olduğumu düşünüyordum ama buna değil.”

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Daha güçlü dönme sözü

Önündeki uzun iyileşme sürecine rağmen Kvaratskhelia, odağını hemen zorlu rehabilitasyon dönemine çevirdi. Kanat oyuncusu, Parisli taraftarların sarsılmaz desteğine karşılık vermeye kararlı.

Sosyal medya paylaşımında sözlerini şöyle sürdürdü: “Tanrı'nın beni seçtiğinin farkındayım. Eğer bununla sahadaki diğer oyuncuları koruduysam, önümüzdeki ayları çok çalışarak, acıyla ve gözyaşlarıyla geçirmeye hazırım. Her zaman arkamda duran insanlarım için daha güçlü dönmem gerektiğini biliyorum. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Söz veriyorum, tek bir saniyeyi bile boşa harcamayacağım. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim, yakında görüşürüz.”

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Eski Napoli yıldızının uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, Barcelona galibiyetinin ardından ortaya çıkan ağır sakatlık bilançosunu daha da kötüleştirdi. Son Ballon d'Or ödülünün sahibi Dembele, sol uyluğundaki sorun nedeniyle yalnızca 19 dakika sahada kalabildi. Takım kaptanı Marquinhos'un ise sağ uyluğunda bir sorun oluştu. İki yıldız da birkaç hafta forma giyemeyecek.

Ligdeki üstünlük tehlikede

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PSG, Barcelona'yı 4-2 yenerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki liderliğini pekiştirdi. Ancak takımın kadro derinliği şimdi ligde ciddi bir sınavdan geçecek. Son Avrupa şampiyonu, zirve mücadelesi açısından kritik maçta pazar günü Ligue 1'in mevcut lideri Lyon'a konuk olacak.

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İlk 11'in üç kilit oyuncusundan yoksun çıkacağı bu önemli maç, PSG için ciddi bir zorluk. Paris ekibi, Kvaratskhelia ve Dembele'nin yokluğunu telafi etmek için hücum düzenini hızla yeniden kurmak, aynı zamanda Brezilyalı kaptanının eksikliğini gidermek için savunma hattında değişikliğe gitmek zorunda.