Palmeiras, Montevideo'da Estudiantes'i 1-0 yenerek dördüncü Copa Libertadores şampiyonluğunu kazandı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile oynayabileceği Kıtalararası Kupa finaline giden yolu açtı. Teknik direktör Abel Ferreira, takımına Katar ve 2029 Kulüpler Dünya Kupası biletlerini kazandırdıktan sonra oyuncularının hareketliliğini ve yaratıcılığını övdü.

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Palmeiras, Libertadores'i kazandı ve PSG maçını hedefliyor

Palmeiras, cumartesi günü Montevideo'daki Centenario Stadyumu'nda Estudiantes'i 1-0 yenerek dördüncü Copa Libertadores şampiyonluğunu kazandı ve aralık ayında Katar'da düzenlenecek FIFA Kıtalararası Kupa'ya katılma hakkı elde etti. 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, turnuvada doğrudan finale çıkacak. Galibiyet golünü atan Ramon Sosa, Palmeiras'a Orta Doğu biletini ve 2029 Kulüpler Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandırdı.

Bu zaferle Palmeiras, Libertadores tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan Brezilya kulübü olarak Flamengo'yu yakaladı. Genel sıralamada ise Flamengo, River Plate ve Estudiantes ile birlikte dördüncülüğü paylaşır hâle geldi.

«Asıl sanatçılar oyuncular»: Abel'in oyun planı

12 kupası ve üç Libertadores şampiyonluğuyla Palmeiras tarihinin en fazla kupa kazanan teknik direktörü olan Abel Ferreira, galibiyeti getiren taktik planında Arthur ile Jhon Arias'ın dönüşümlü koşularından yararlanarak Brezilya futbolunun geriden oyun kurma anlayışını Arjantin futbolunun doğrudan ileriye yönelen tarzıyla birleştirdiğini anlattı.

Ferreira, ESPN'e şunları söyledi: «Onlara söylediğim şuydu: Farklı hatlarda oynamaları gerekiyordu. Arthur gerideyken Arias ileriye koşmalıydı. Brezilya futbolu geriden hücuma çıkar, ardından ileriye yönelir. Arjantin futbolu daha çok ileriye dönüktür. Ben de ikisini birleştiriyorum: Biri geriye hareket ettiğinde diğeri ileriye gitmeli.»

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Ferreira, teknik ekibin yalnızca oyun düzenini kurduğunu, sonrasında maçı oyunculara bıraktığını vurguladı: «Bundan sonra ne yapacağına Arias karar verir, bizim Arthur'umuz karar verir. Onlardan istediğim tek şey davranışlarıdır. Çünkü dürüst olalım, asıl sanatçılar oyuncular. Teknik direktörün yapması gereken sadece işleri karmaşıklaştırmamaktır.»

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Rekorlarla dolu dönem ve Kıtalararası Kupa formatı

Cumartesi günkü zafer, Palmeiras'ın 2020'den bu yana kazandığı 13. kupa oldu. Takım, 2026'da eleme maçlarındaki kulüp rekoru olan galibiyet serisini üst üste 11 maça çıkarırken kaptan Gustavo Gomez de kulüp rekoru olan 14 kupaya ve 17 finale ulaştı.

Altı takımlı FIFA Kıtalararası Kupa formatında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG doğrudan finale çıkarken diğer beş kıta şampiyonu önceki eleme turlarında mücadele ediyor. 2025-26 AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonu Al-Ahli ile 2026 OFC Profesyonel Ligi şampiyonu Auckland FC, FIFA Afrika-Asya-Pasifik Kupası'nda 2025-26 CAF Şampiyonlar Ligi şampiyonu Mamelodi Sundowns ile karşılaşma hakkı için ilk tur play-off maçında mücadele etti. Palmeiras ise turnuvaya ikinci turdaki FIFA Amerika Kıtaları Derbisi'nde katılacak.

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Paris Saint-Germain maçına giden zorlu takvim

Palmeiras'ı, 16 Aralık'ta Brasília saatiyle 13.00'te oynanacak FIFA Kıtalararası Kupa finalinde PSG ile olası karşılaşmasından önce iki kıtaya yayılan zorlu bir fikstür bekliyor.

Palmeiras, 9 Aralık'ta Jassim Bin Hamad Stadyumu'nda 2026 CONCACAF Şampiyonlar Kupası şampiyonu Toluca ile karşılaşmadan yalnızca üç gün önce Gremio'ya karşı Copa do Brasil finaline çıkacak. Toluca maçının galibi, PSG ile karşılaşma hakkı için 12 Aralık'ta FIFA Challenger Kupası play-off maçında Mamelodi Sundowns ile oynayacak.