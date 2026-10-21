Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi’ndeki etkileyici performansı, Barcelona karşısında aldığı son 4-2’lik galibiyetin ardından ağır sakatlık listesiyle gölgede kaldı. İlk 11’in üç kilit oyuncusu kritik maçlar serisinde forma giyemeyecek. Bu durum, Luis Enrique’yi kadro seçiminde büyük bir sorunla karşı karşıya bırakıyor.

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Parc des Princes'te üçlü sakatlık şoku

Son Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain, Barcelona ile oynadığı yüksek tempolu Şampiyonlar Ligi maçının bedelini ödüyor. Kulüp, üç önemli oyuncusunun sakatlandığını doğruladı. Sahada alınan sonuç olumlu olsa da Parc des Princes'teki revir, takımın kilit isimleriyle doldu.

Dembele'nin durumu, bu sezon takımın hücum akıcılığındaki önemi düşünüldüğünde özellikle can sıkıcı. Eski Barcelona oyuncusu, sol bacağını tutarak ve belirgin biçimde acı çekerek henüz 19. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlk tıbbi değerlendirmeler, yakın dönemde forma giymesini engelleyecek ciddi bir soruna işaret ediyor. le Parisien'e göre Dembele'nin yaklaşık 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. PSG'nin hem Ligue 1'de hem de Şampiyonlar Ligi puan tablosunda liderliğini korumaya çalıştığı bu kritik dönemde yaşanan sakatlık, takım için önemli bir kayıp.

Dembele ve Marquinhos haftalarca forma giyemeyecek

Savunmadaki sıkıntıları artıran bir diğer gelişme de kaptan Marquinhos'un aynı Avrupa maçında sağ uyluğundan sakatlanması oldu. Brezilyalı oyuncu da bir süre sahalardan uzak kalacak. PSG savunmasının temel direği olan Marquinhos'un yokluğu, Luis Enrique'nin doldurmakta zorlanacağı bir liderlik boşluğu yaratacak.

Kulüp, savunma oyuncusunun “birkaç hafta” forma giyemeyeceğini doğruladı. Marquinhos'un da katılmasıyla uzayan eksikler listesi, yoğun sonbahar fikstüründe takımın yakaladığı ivmeyi tehdit ediyor. Paris ekibi hem ligde hem de Avrupa'da kritik mücadelelere hazırlanırken bu sakatlıkların zamanı hiç de iyi değil.

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Dembele için sakatlık, millî takım hedefleri açısından da önemli bir darbe. Fransız forvetin yaklaşan millî maçlarda kilit rol oynaması bekleniyordu ancak uyluğundaki sorun, bir sonraki millî maç arasını kaçırmasına neden olabilir. Le Parisien'e göre Fransa forması giyip giyemeyeceğine ilişkin şüpheler artıyor ve kadroda yer almaması artık ciddi bir ihtimal. PSG sağlık ekibinin daha ağır ve uzun süreli bir komplikasyon ihtimalini dışladığı bildirilse de sakatlığı kulüp için önemli bir kayıp. Teknik ekip, hücum hattında alternatif seçeneklere yönelmek zorunda kalacak.





Kvaratskhelia sezonun kalanında forma giyemeyecek

Ancak en ağır haber, 2026-27 sezonunun geri kalanını kaçırması muhtemel olan Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi. Gürcü millî oyuncunun ön çapraz bağı, Barcelona maçının 59. dakikasında yaşadığı çarpışmanın ardından koptu. PSG, sakatlığın ciddiyetini doğruladığı resmî açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Dün FC Barcelona'ya karşı oynanan maçta sağ dizindeki ön çapraz bağı kopan Kvaratskhelia, önümüzdeki günlerde ameliyat olacak.”

Kulüp, dönüşü için resmî bir tarih belirlemedi ancak bu tür sakatlıklar genellikle en az dokuz aylık bir rehabilitasyon süreci gerektiriyor. Oyuncu da sosyal medyada yaşadığı üzüntüyü dile getirerek sakatlığın kendisi üzerindeki psikolojik etkisini anlattı. Kvaratskhelia, Instagram'da “Aradan fazla zaman geçmedi ama bir düşünce sürekli aklımda dönüp duruyor: Neden ben? Hiçbir zaman elimden geleni esirgemedim” ifadelerini kullandı.