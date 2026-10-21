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FBL-FRA-SUPER CUP-LENS-PSGGetty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

PSG'ye iki büyük darbe! Ousmane Dembele ve Marquinhos, Barcelona karşısında yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle haftalarca sahalardan uzak kalacak

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Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi’ndeki etkileyici performansı, Barcelona karşısında aldığı son 4-2’lik galibiyetin ardından ağır sakatlık listesiyle gölgede kaldı. İlk 11’in üç kilit oyuncusu kritik maçlar serisinde forma giyemeyecek. Bu durum, Luis Enrique’yi kadro seçiminde büyük bir sorunla karşı karşıya bırakıyor.

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Parc des Princes'te üçlü sakatlık şoku

Son Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain, Barcelona ile oynadığı yüksek tempolu Şampiyonlar Ligi maçının bedelini ödüyor. Kulüp, üç önemli oyuncusunun sakatlandığını doğruladı. Sahada alınan sonuç olumlu olsa da Parc des Princes'teki revir, takımın kilit isimleriyle doldu.

Dembele'nin durumu, bu sezon takımın hücum akıcılığındaki önemi düşünüldüğünde özellikle can sıkıcı. Eski Barcelona oyuncusu, sol bacağını tutarak ve belirgin biçimde acı çekerek henüz 19. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlk tıbbi değerlendirmeler, yakın dönemde forma giymesini engelleyecek ciddi bir soruna işaret ediyor. le Parisien'e göre Dembele'nin yaklaşık 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. PSG'nin hem Ligue 1'de hem de Şampiyonlar Ligi puan tablosunda liderliğini korumaya çalıştığı bu kritik dönemde yaşanan sakatlık, takım için önemli bir kayıp.

Dembele ve Marquinhos haftalarca forma giyemeyecek

Savunmadaki sıkıntıları artıran bir diğer gelişme de kaptan Marquinhos'un aynı Avrupa maçında sağ uyluğundan sakatlanması oldu. Brezilyalı oyuncu da bir süre sahalardan uzak kalacak. PSG savunmasının temel direği olan Marquinhos'un yokluğu, Luis Enrique'nin doldurmakta zorlanacağı bir liderlik boşluğu yaratacak.

Kulüp, savunma oyuncusunun “birkaç hafta” forma giyemeyeceğini doğruladı. Marquinhos'un da katılmasıyla uzayan eksikler listesi, yoğun sonbahar fikstüründe takımın yakaladığı ivmeyi tehdit ediyor. Paris ekibi hem ligde hem de Avrupa'da kritik mücadelelere hazırlanırken bu sakatlıkların zamanı hiç de iyi değil.

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Dembele için sakatlık, millî takım hedefleri açısından da önemli bir darbe. Fransız forvetin yaklaşan millî maçlarda kilit rol oynaması bekleniyordu ancak uyluğundaki sorun, bir sonraki millî maç arasını kaçırmasına neden olabilir. Le Parisien'e göre Fransa forması giyip giyemeyeceğine ilişkin şüpheler artıyor ve kadroda yer almaması artık ciddi bir ihtimal. PSG sağlık ekibinin daha ağır ve uzun süreli bir komplikasyon ihtimalini dışladığı bildirilse de sakatlığı kulüp için önemli bir kayıp. Teknik ekip, hücum hattında alternatif seçeneklere yönelmek zorunda kalacak.


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La Liga

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Kvaratskhelia sezonun kalanında forma giyemeyecek

Ancak en ağır haber, 2026-27 sezonunun geri kalanını kaçırması muhtemel olan Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi. Gürcü millî oyuncunun ön çapraz bağı, Barcelona maçının 59. dakikasında yaşadığı çarpışmanın ardından koptu. PSG, sakatlığın ciddiyetini doğruladığı resmî açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Dün FC Barcelona'ya karşı oynanan maçta sağ dizindeki ön çapraz bağı kopan Kvaratskhelia, önümüzdeki günlerde ameliyat olacak.”

Kulüp, dönüşü için resmî bir tarih belirlemedi ancak bu tür sakatlıklar genellikle en az dokuz aylık bir rehabilitasyon süreci gerektiriyor. Oyuncu da sosyal medyada yaşadığı üzüntüyü dile getirerek sakatlığın kendisi üzerindeki psikolojik etkisini anlattı. Kvaratskhelia, Instagram'da “Aradan fazla zaman geçmedi ama bir düşünce sürekli aklımda dönüp duruyor: Neden ben? Hiçbir zaman elimden geleni esirgemedim” ifadelerini kullandı.

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”