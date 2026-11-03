PSG ve Real Madrid karşısındaki hezimetlerin ardından FC Barcelona itibarını kurtardı

FC Barcelona, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Spotify Camp Nou'da Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti. Bu galibiyet, Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında yaşanan son hezimetlerin ardından teknik direktör Hansi Flick'in takımı için moral oldu. Frenkie de Jong, Katalan ekibinde maça yedek kulübesinde başladı ve ikinci yarıda oyuna girdi.

Barcelona, sahasında maça rüya gibi başladı. Aston Villa'nın savunmadan oyun kurarken yaptığı hatadan yararlanan Lamine Yamal, yedinci dakikada ev sahibini öne geçirdi. Birkaç dakika sonra sarı kart gören Ian Maatsen, dikkatli oynaması gerektiği uyarısını almış oldu.

Aston Villa oyunda biraz daha kontrol sağlamaya çalıştı ancak Johan Manzambi'nin sert şutunu Barcelona kalecisi Joan García güzel bir kurtarışla çıkarınca hayal kırıklığı yaşadı. Katalan devi, sahasındaki 1-0'lık üstünlüğünü devre arasına kadar korudu.

Raphinha'nın yön değiştiren şutu ağlara gidince İngiliz konuk ekibin işi daha da zorlaştı: 2-0. Gelecek hafta sonu formsuz Manchester United'a konuk olacak Aston Villa için bu, büyük bir darbeydi.

Barcelona, yağmurlu havada oynanan maçın 65. dakikasında fişi çekti. Raphinha, geriden gönderilen uzun topun gelişini iyi hesapladı ve sakin bir vuruşla golü attı. Aston Villa en azından bir gol bulmak istedi; Leon Goretzka'nın kafa vuruşunda top direğe çarptı.

Unai Emery, maçın son bölümünde Nicolas Jackson'ın yerine Tammy Abraham'ı oyuna aldı. O sırada De Jong da Barcelona formasıyla sahadaydı. Hollandalı oyuncu, son 20 dakikada yorulan Pedri'nin yerini aldı.

Böylece Barcelona, Spotify Camp Nou'da oldukça rahat bir akşam geçirdi. Bu galibiyet, pazar günü LaLiga'da Atlético Madrid ile oynanacak zorlu maç öncesinde iyi bir prova oldu. Madrid ekibi, lider Barcelona'nın iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.