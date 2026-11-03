PSG ve Real Madrid karşısındaki hezimetlerin ardından FC Barcelona itibarını geri kazandı

FC Barcelona, salı günü Spotify Camp Nou'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti. Bu galibiyet, Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında yaşanan son hezimetlerin ardından teknik direktör Hansi Flick'in takımı için moral oldu. Frenkie de Jong ise Katalan ekibinde maça yedek kulübesinde başladı.

Barcelona, kendi sahasında maça rüya gibi başladı. Aston Villa'nın oyun kurarken yaptığı hatadan yararlanan Lamine Yamal, yedinci dakikada ev sahibi ekibi öne geçirdi. Birkaç dakika sonra sarı kart gören sol bek Ian Maatsen, artık daha dikkatli oynaması gerektiğini biliyordu.

Aston Villa oyunun kontrolünü biraz daha ele geçirmeye çalıştı ancak Johan Manzambi'nin sert şutunu Barcelona kalecisi Joan García'nın güzel bir kurtarışla çıkarması konuk ekibi hayal kırıklığına uğrattı. Katalan devi, kendi sahasındaki 1-0'lık üstünlüğünü devre arasına kadar korudu.

Raphinha'nın yön değiştiren şutu ağlara gidince İngiliz konuk ekibin işi daha da zorlaştı: 2-0. Bu, gelecek hafta sonu zor günler geçiren Manchester United'a konuk olacak Aston Villa için büyük bir darbeydi.

Barcelona, yağmurlu havada oynanan maçın 65. dakikasında fişi çekti. Geriden gönderilen uzun topu iyi değerlendiren Raphinha, ardından soğukkanlı bir vuruşla golü attı. Aston Villa en azından bir gol bulmak istedi ancak Leon Goretzka'nın kafa vuruşu direğe çarptı.

Unai Emery, maçın son bölümünde Nicolas Jackson'ın yerine Tammy Abraham'ı oyuna almaya karar verdi. O sırada De Jong, Barcelona adına sahadaydı. Hollandalı oyuncu, son 20 dakikada yorulan Pedri'nin yerini aldı.

Barcelona için Spotify Camp Nou'da oldukça rahat bir akşamdı. Bu galibiyet, LaLiga'da pazar günü Atlético Madrid'e karşı oynanacak kritik maç öncesinde iyi bir prova oldu. Madrid ekibi, lider Barcelona'nın iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.