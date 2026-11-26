Arsenal'ın, Borussia Dortmund'da dikkat çeken Joane Gadou'yu transfer etme yarışında önde olduğu bildiriliyor. Genç stoper için 50 milyon avroluk bir teklif şimdiden gündemde. Ancak 19 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Paris Saint-Germain'in de aralarında bulunduğu Avrupa'nın önde gelen takımları Arsenal'a rakip. Yaz transfer dönemi öncesinde büyük bir yarış şekilleniyor.

Reklam

Arsenal, Gadou için 50 milyon avroluk transferi hedefliyor

Gadou , Borussia Dortmund'da sezona olağanüstü bir başlangıç yaparak Avrupa'nın en büyük kulüplerinin dikkatini çekti. The Daily Briefing'e göre Arsenal, oyuncuyu gelecek yaz kadrosuna katma yarışında şu anda avantajlı konumda.

Arsenal, 19 yaşındaki oyuncuyu William Saliba ve Gabriel Magalhaes'ten oluşan oturmuş savunma ikilisine doğrudan rakip olması için Kuzey Londra'ya getirmek istiyor. Haberlere göre kulüp, Fransız oyuncuyu Almanya'dan transfer etmek için 50 milyon avroluk bir teklifi şimdiden değerlendiriyor. 1,95 metre boyundaki Aubervilliers doğumlu stoper, kısa sürede Bundesliga'nın öne çıkan oyuncularından biri hâline geldi.

Avrupa'nın devlerinden yoğun rekabet

Çok sayıda rakip kulüp durumu yakından takip ettiği için Gadou'yu transfer etmek Londra ekibi açısından kolay olmayacak. Premier Lig'deki rakipleri Manchester United ve Liverpool'un yanı sıra İspanyol devi Real Madrid de yarışta.

PSG de yarışın içinde ve altyapısından yetişen eski oyuncusunu önümüzdeki aylarda Fransa'nın başkentine geri getirme ihtimalini elemiş değil. Luis Campos ve Luis Enrique, Gadou'nun performansını yakından izlemeyi sürdürüyor. Paris ekibi, kaptan Marquinhos'un orta vadede yerini doldurmaya hazırlanırken stoper bölgesini güçlendirmek için aktif olarak arayışta.

Reklam Reklam

PSG'den Dortmund'a hızlı yükseliş

Gadou'nun Avrupa'nın en çok ilgi gören genç savunmacılarından biri hâline gelişi son derece hızlı oldu. PSG altyapısında yetişen oyuncu, Fransız kulübünün kendisini 2024'te Salzburg'a 10 milyon avroya satmasıyla Paris'ten ayrıldı.

Related Topics

Avusturya'da iki yıl geçirdikten sonra Dortmund'a transfer olan Gadou'nun gelişimi burada daha da hızlandı. Bundesliga'nın mevcut liderinde forma giyen oyuncu, genç yaşına rağmen Alman futbolunda geniş çapta takdir topladı.

Yükselen itibarı uluslararası düzeyde de gözden kaçmadı. Değeri hızla artan Gadou'nun önümüzdeki birkaç ay içinde Zinedine Zidane'ın değerlendirmesine girmesi şaşırtıcı olmaz.

Reklam

Dortmund, Fransız yıldızı elinde tutmak istiyor

Bu kadar çok üst düzey kulübün ilgisi varken Gadou'nun gelecek sezon nerede oynayacağını tahmin etmek zor. Kesin olan şu ki yaz transfer dönemi açıldığında genç oyuncunun önünde çok sayıda seçenek olacak.

Dortmund'un değerli oyuncusunu mücadele etmeden bırakması beklenmiyor. Bundesliga'nın zirvesindeki Alman kulübünün, Gadou'yu en az bir sezon daha kalmaya ikna etmek için elinden geleni yapması bekleniyor. Arsenal, PSG ve Avrupalı rakipleri hamlelerini yapmak için beklerken yarış şimdilik herkese açık.