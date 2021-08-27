PSG ve Manchester City'den Erling Haaland için 150 milyon euro

Dortmund'un genç golcüsü Erling Haaland, süper yıldız transferlerinin son halkası olabilir.

Lionel Messi'nin PSG'ye transferiyle başlayan Avrupa futbolundaki büyük yıldız transferleri halkası Cristiano Ronaldo'nun yeniden Manchester United forması giymesiyle devam etti. Halkanın üçüncü zincirinin Real Madrid ile anlaşmaya varan Kylian Mbappe olması beklenirken, bu kulübün son üyesi Erling Haaland olabilir.

İtalyan basınından Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kylian Mbappe için Real Madrid'den gelen teklifi kabul eden PSG, Fransız yıldızın yerini Avrupa futbolunun önümüzdeki 15 yılına Mbappe ile birlikte damga vurması beklenen Erling Haaland için Dortmund'un kapısını çalacak.

Babası eski bir City oyuncusu

Öte yandan Haaland'a talip olan tek takım ise PSG değil. Sergio Agüero'nun Barcelona'ya transferinin ardından önce Harry Kane için Tottenham'ın kapısını çalan, ardından Ronaldo ile ilgilenen ancak her iki girişimden de eli boş dönen Manchester City babası eski bir City oyuncusu olan 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Dortmund'un kontratında 2022 yazında 75 milyon euro karşılığında serbest kalma maddesi bulunan Haaland için 150 milyon euro'nun üstünde bir bedel talep etmesi beklenirken, Avrupa futbolunun iki dev kulübü bu bedeli ödemeye hazır görünüyor. Haaland'ın bu iki takımdan birini seçmesi gerekirse yapacağı tercih ise merak ediliyor.

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