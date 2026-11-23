Paris Saint-Germain ve Bayern Münih, ocak transfer döneminde Roma'nın yıldızı Donyell Malen için karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Serie A'da etkileyici bir performans sergileyen Hollandalı forvet, iki kulübün de yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle Avrupa devlerinin kış transfer dönemindeki hedefi hâline geldi.

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PSG ve Bayern'in hedefinde Malen var

PSG ve Bayern, ocak transfer döneminde Roma'yı tekliflerle zorlamaya hazırlanıyor. İki kulüp de Malen'i kış dönemi için öncelikli hücum hedefi olarak belirledi. 27 yaşındaki forvet, bu sezon Serie A'da dikkat çekici bir performans sergiledi. Calcio Mercato'ya göre Malen'in olağanüstü formu, Avrupa devlerinin ciddi biçimde ilgisini çekti.

İki kulüp de ağır sakatlıkların ardından hücum hattını bir an önce güçlendirmek istiyor. Bu durum, yaklaşan transfer döneminde büyük bir yarışın zeminini hazırladı.

Sakatlık krizleri transfer arayışını başlattı

Malen'e yönelik ani ilgi, Paris ve Münih'teki ciddi sakatlık krizleriyle doğrudan bağlantılı. Paris ekibi kısa süre önce hem Khvicha Kvaratskhelia 'yı hem de Desire Doue 'yi ciddi ve uzun süreli sakatlıklar nedeniyle kaybetti. Bayern de aynı ölçüde ağır bir durumla karşı karşıya. Alman kulübü, ciddi bir ayak bileği sakatlığı nedeniyle son Ballon d'Or ödülünün sahibi Harry Kane'den birkaç ay boyunca yararlanamayacak.

Bu eksikler, Malen'in iki kulüpten hangisine giderse gitsin hemen forma şansı bulacağı anlamına geliyor. Sezon ortasında gerçekleşecek bir transfer, Hollanda millî takım oyuncusuna kariyerinin en kazançlı sözleşmesini getirebilir.

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Avrupa'nın en golcü forveti

Malen, profesyonel kariyerinin en iyi dönemini İtalya'nın başkentinde geçiriyor. Eski Borussia Dortmund hücum oyuncusu, bu sezon yalnızca 15 maçta 16 gol kaydetti. Bu etkileyici performans onu Serie A'nın gol kralı yaptı. Kısa süre önce Parma'ya karşı dört gol atmasının ardından istatistikler, Malen'in şu anda Kane'in sakatlığından önce yarattığından daha fazla gol fırsatı yarattığını gösteriyor.

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Bu formu, transfer değerini yaklaşık 50 milyon avroya çıkararak ikiye katladı. Ajax ve Arsenal'in altyapılarında da oynamış olan forvet, büyük potansiyelini sonunda ortaya koyuyor.

Roma tekliflere direnmeye hazırlanıyor

Roma, ocak transfer dönemi öncesinde katı bir tutum benimsedi. İtalyan kulübü, yıldız forvetini sezon ortasında satmanın kesinlikle söz konusu olmadığını vurguluyor.

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Malen'in sözleşmesi 2030'a kadar sürdüğü için Roma'nın satış konusunda acil bir mali baskısı yok. Kulüp şu anda Serie A şampiyonluğu için mücadele ediyor ve kadrosunu zayıflatmayı reddediyor. Ancak 50 milyon avroyu aşan resmî bir teklif gelirse bu kararlı tutum ciddi biçimde sınanacak. PSG, bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile karşılaştığında öncelikli hedefini daha yakından görme fırsatı bulacak.