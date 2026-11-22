Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç forvetlerinden biri, Premier Lig'de sergilediği performans ve hücum hattında birden fazla şekilde oynayabilme becerisi sayesinde birçok büyük kulübün radarına girmesinin ardından kariyerinde yeni bir adım atmaya yaklaşıyor.

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İspanyol gazetesi "Sport" gazetesinin haberine göre Bournemouth'un 20 yaşındaki forveti Eli Junior Kroupi, önündeki diğer seçeneklere kıyasla Barcelona'ya transfer olmayı tercih ediyor. Bu seçeneklerin başında, oyuncunun durumunu yakından takip ederek onu kadrosuna katmaya hazırlanan Paris Saint-Germain ve Arsenal geliyor.

Gazete, Kroupi'nin Katalan ekibinin formasını giymeye özel bir önem verdiğini aktardı. Haberde ayrıca Barcelona'nın oyuncunun gelişimini geçen yaz transfer döneminde de takip ettiği ve ismin, kulübün sportif direktörü Deco'nun gelecekte hücum hattını güçlendirmek için değerlendirdiği seçenekler arasında yer almaya devam ettiği belirtildi.

Bu bilgiler, İngiliz gazeteci David Ornstein'ın "The Athletic FC" podcast'inde yaptığı açıklamalarla da örtüşüyor. Ornstein, Fransız forvetin kariyerinde bir sonraki adımı atmaya karar verdiğinde Premier Lig'den ayrılmayı düşündüğünü ifade etmişti.

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Bu durum, Barcelona ve Paris Saint-Germain'e oyuncuyla ilgilenen İngiliz kulüpleri karşısında avantaj sağlayabilir. Ancak Ornstein, oyuncunun tercihini Katalan kulübünden yana kesin olarak yaptığını doğrulamadı. Bournemouth kapıyı kapatıyor. Öte yandan oyuncunun takım değiştirme yönündeki olası isteği, transferi kolaylaştırmaya yetecek gibi görünmüyor. Zira Bournemouth, forvetini önümüzdeki devre arası transfer döneminde bırakmayı planlamıyor ve oyuncunun takımda kalmasını sportif projesinin önemli bir parçası olarak görüyor.

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İngiliz ekibinin teknik direktörü Marco Rose, "Ocak ayında satış yapmayı planlamıyoruz. Bu bizim planımızda yok. Şu an için konuşulan her şey sadece söylenti ve gürültüden ibaret" dedi. Kroupi'nin Bournemouth ile olan sözleşmesi Haziran 2030'a kadar sürüyor. Bu da İngiliz kulübüne, oyuncunun geleceğini belirlemek için acele etmesine gerek kalmadan, müzakere girişimleri karşısında güçlü bir konum sağlıyor.

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İngiliz basınında yer alan tahminlere göre Bournemouth, oyuncunun ayrılığına onay vermek için yaklaşık 100 milyon sterlin talep edebilir. Bu rakam, Barcelona'nın içinde bulunduğu ekonomik koşullar düşünüldüğünde Katalan kulübü için büyük bir engel oluşturabilir.

Geleceğe yönelik bir transfer

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Fransız milli forvet; genç yaşı, gol yeteneği ve farklı hücum rollerindeki çok yönlülüğü sayesinde Avrupa'nın yetenek piyasasındaki öne çıkan isimlerden biri haline geldi. Bu özellikler, Barcelona'nın orta ve uzun vadede katkı sağlayabilecek oyuncuları kadrosuna katma yönündeki yaklaşımıyla da örtüşüyor.

"Sport" gazetesinin Fransız sitesi "Foot Sur7"den aktardığı bilgilere göre Kroupi, kulüp değiştirmeyi düşünmeden önce bu sezon en iyi formuna yeniden kavuşmak istiyor. Oyuncunun geleceğini önümüzdeki yaz değerlendirmesi de mümkün görünüyor.

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Arsenal'in daha güçlü mali imkânlara sahip olmasına ve Paris Saint-Germain'in oyuncuya ilgisini sürdürmesine rağmen, Kroupi'nin Barcelona'yı tercih etme ihtimali, Deco'nun eline transfer yarışında önemli bir koz verebilir. Yine de transferin beklenen maliyeti, Katalan kulübü için büyük bir zorluk olmaya devam ediyor.

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