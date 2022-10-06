Arjantinli süperstardan futbolseverleri üzen bir karar geldi.

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'ndaki geleceğiyle ilgili konuşurken futbolseverleri çok üzecek kararını paylaştı.

Arjantinli süperstar, 2022 Katar Dünya Kupası'nın kariyerinde oynayacağı son Dünya Kupası olacağını bildirdi.

Arjantinli gazeteci Sebastian Vignolo'ya konuşan süperstar, kararını kesin olarak vermiş gibi görünüyor.

Ne söylendi?

Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Arjantin'in en önemli oyuncusu olan Messi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle benim için son Dünya Kupası olacak. Katar'da son ken Dünya Kupası'nda oynayacağım.

"Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Bu sezon kesinlikle çok iyi bir sezon öncesi geçirdim.

"Geçen yıl her şey ters gittiği için bunu yapamamıştım. Geçen sezon antrenmanlara geç başlamıştım, geri döndüğümde de sakatlandım."

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"Bizden daha iyi takımlar var"

Arjantinli süperstar sözlerini şöyle sürdürdü: "Her şeyin iyi olması nedeniyle çok iyi bir noktaya geldik. Ama Dünya Kupası'nda her şey olabilir.

"Tüm maçlar zor, bu yüzden Dünya Kupası bu kadar özel, çünkü favoriler her zaman kazananlar değil.

"Büyük aday mıyız, bilmiyorum, ama Arjantin kendi içinde tarihi sebebiyle bir adaydır, ama bence favori değiliz.

"Bizden daha iyi olan takımlar var."