Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Manchester United'ın yeni menajerinin kim olacağı henüz netlik kazanmasa da arayışlar başladı.

GOAL, Mauricio Pochettino'nun United'ın yeni menajer adaylarından biri olduğunu ve şu anda PSG'yi çalıştıran Arjantinli teknik direktörün de İngiliz ekibinin başına geçmeye istekli olduğunu öğrendi.

United alınan kötü sonuçların ardından Norveçli menajerle yolların ayrıldığını açıklarken takımı geçici olarak kulübün eski oyuncusu ve teknik heyetin bir parçası olan Michael Carrick'in çalıştıracağını açıklamıştı.

Kulübün önümüzdeki günlerde sezon sonuna dek görev yapacak geçici bir menajerle anlaşması beklenirken, United'ı gelecek sezon çalıştıracak isim önümüzdeki yaz göreve başlayacak.

Ne biliyoruz?

United, Pochettino'yu uzun bir zamandır istiyordu ve 2019'da Jose Mourinho'nun görevden alınmasının ardından 2019 yazında adaylardan biri Pochettino'ydu.

Ancak Solskjaer'in etkileyici puan ortalaması United yönetimini Norveçli teknik direktörü göreve getirmeye itti.

United'ın Pochettino'ya ilgisi asla tam olarak sona ermedi, ancak Solskjaer'in çalışmalarından memnun oldukları için hiçbir zaman harekete geçmediler ve Pochettino PSG'nin başına geçti.

GOAL, ayrıca PSG'nin patronunun Sir Alex Ferguson ile olan yakın ilişkisinin United'ın başına geçme kararı vermesinde anahtar rol oynayabileceğine inanıyor.

Bununla birlikte Pochettino'nun PSG futbol direktörü Leonardo ile arasının iyi olmaması ve karar mekanizmasında daha aktif rol alabileceği bir kulüpte çalışmak istediği de biliniyor.

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