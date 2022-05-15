Mauricio Pochettino, takımının Ligue 1 şampiyonluğunun kulübü tatmin etmek için yeterli olmadığını kabul ederken takımın yüksek hedeflerine ulaşmak için hala doğru yolda olduğuna inanıyor.

PSG, bu yıl yine çarpıcı bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve maç sonundaki çöküşün ardından Real Madrid'e toplamda 3-2 yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Avrupa'daki başarısızlık, kulübün Ligue 1 şampiyonluğunu bazı taraftarların küçümsemesine sebep oldu.

Taraftarlar, kulübün Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından Neymar ve Messi başta olmak üzere bazı isimleri protesto etti.

Pochettino ne dedi?

PSG Teknik Direktörü, hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Hedefimiz, her zaman Paris Saint Germain gibi bir kulüpte Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Bunu tabii ki ben de anlayabiliyorum.

"En önemlisi, özel bir şey inşa etmek için gerekli çabayı göstermemiz.

“Önemli olan deneyimden ders çıkarmaktır. Bu futbol kulübü, kazanmak için bazı şeyleri halletmeye çalışıyor.

"Paris Saint Germain gibi bir kulüpte bazı şeyler zor, çünkü hedefler çok büyük ve ligi kazandığınızda bile yeterli değilmiş gibi görünüyor.

"Tabii ki bizim için yeterli değil, çünkü oynadığımız her müsabakayı da kazanmak istiyoruz."

PSG’de kalabilir mi?

Pochettino'nun kendi geleceği de dahil olmak üzere PSG'yi çevreleyen pek çok belirsizlik var.

Kylian Mbappe de geleceğiyle ilgili tartışmalar devam ederken kulüpten ayrılabilir, ancak Pochettino, PSG ile unutulmaz başarılara imza atmak amacında.

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