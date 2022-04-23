PSG Teknik Direktörü Maurucio Pochettino, Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı kaleci rotasyonuna ilişkin açıklamalar üzerine bir değerlendirmede bulundu.

Gelecek sezon rotasyonun değişeceğini doğrulayan Arjantinli teknik direktör, iki kalecinin gelecek sezon sürelerini paylaşmayacağı imasında bulundu.

Ne söylendi?

"Keylor ile yaptığı açıklamalara ilişkin olarak konuştum. Geçmişte ne olduğuyla değil gelecekte ne olacağıyla ilgilendiğini söyledi.

"Bence kendisini çok iyi açıkladı. Şu an bir numaralı önceliğimiz şampiyonluk hedefine ulaşıp sezonu en iyi şekilde bitirmemiz. Bu sezon yaşananların deneyimiyle gelecek sezonu kurgulayacağız. Bu hem Keylor hem de geri kalan birçok oyuncu için geçerli"

Ne olmuştu?

Bu sezon 23 maçta oynayan Navas aldığı süreyi 22 maçta forma giyen Gianluigi Donnarumma ile kıyaslaması üzerine İtalyan kaleciyle çok iyi bir ilişkisi olduğunu ancak sürekli sahada olmak istediği için gelecek sezon takımdan ayrılabileceğini söylemişti.

İtalyan basınının önemli gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Pochettino gelecek sezon da takımda kalması halinde kontratı 2026'da sona erecek olan Donnarumma'yı farklı bir takıma kiralamayı planlıyor.

Ancak PSG Pochettino ile yolları ayırıp, takımı Antonio Conte'ye emanet ederse bu senaryoda değişiklik bekleniyor.

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