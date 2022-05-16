Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan ancak Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Real Madrid'e elenen PSG'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, lig şampiyonluğunun taraftarları tatmin etmek için yeterli olmayacağı itirafında bulundu.

Arjantinli teknik adam, PSG gibi kulüplerin hedefinin her zaman Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu belirtti.

Ne söylendi?

"En önemli şeyin özel bir şeyler inşa etmeye çalışmak olduğuna inanıyorum. Önemli olan deneyimlerden ders çıkartmak ve bu durum futbolda da böyle.

"PSG gibi kulüplerde çalışmak kolay değil çünkü hedefler çok büyük ve ligi kazansanız bile bu yeterli görünmüyor. Tabii ki bununla yetinemeyiz çünkü oynadığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Bence kulüp bu hedef doğrultusunda doğru yolda ve hedeflerin gerçekleşmesi sadece bir zamanlama meselesi"

Benzema'yı durduramadılar

Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid eşleşmesinin son yarım saatine iki farklı üstünlükle giren PSG, son 30 dakikada Karim Benzema'yı durduramayınca turnuva etmişti. Golcü oyuncunun 30 dakikaya üç gol sığdırmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nden elenen PSG'de, Pochettino'nun görevini Zinedine Zidane'a devredebileceği öne sürülüyordu.

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