PSG Teknik Direktörü Luis Enrique’den şaşırtıcı açıklama: Kylian Mbappe istediği mevkide oynamakta özgür

PSG’nin İspanyol teknik direktörü sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen yıldız oyuncunun takımdaki ayrıcalıklarından birine değindi.

Ligue 1’de Lille deplasmanından son dakikada yedikleri golle 1 puanla ayrılan PSG’de teknik direktör Luis Enrique, takımın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe’nin istediği her pozisyonda oynamakta özgür olduğunu söyledi. Lille karşısında penaltıdan attığı golle takımını öne geçiren Mbappe’nin oynamak istediği mevkiye kendisinin karar verdiğini söyledi ve birçok futbol otoritesini şaşırttı.

İstediği mevkide oynamakta özgür

Mbappe’nin sahada serbest olduğunu belirten Luis Enrique, “Kylian serbest, içeride ya da kanatta oynama özgürlüğüne sahip. O nerede isterse orada oynayacak ve biz de ona uyum sağlayacağız” dedi. Öte yandan Mbappe’nin kulüpteki geleceği Real Madrid’in devam eden ilgisinden ötürü bir soru işaretine dönüşürken, tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Bu sezon zaman zaman sol kanatta son dönemdeyse sıklıkla santrforda gördüğümüz 24 yaşındaki oyuncu, şu ana dek takımıyla çıktığı 21 karşılaşmaya 19 gol sığdırdı. Yaz aylarında sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmayacağını açıklayan Mbappe, PSG yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmış ve Luis Enrique tarafından yaz kampına götürülmemişti.