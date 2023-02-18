Fransız hoca, Mbappe'nin açıklamalarından sonra Brezilyalı yıldızına destek oldu.

NE OLDU? PSG, geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmasının ilk ayağında evinde Bayern Münih'e 1-0 yenildi.

Mağlubiyetin ardından saatler sonra, Neymar poker oynarken ve hamburger yerken görüntülendi.

Bunun üzerine, Brezilyalı futbolcunun davranışları yoğun bir şekilde eleştirildi.

NE SÖYLEDİLER: Fransız ekibin patronu Galtier, konuyla ilgili gazetecilere şunları söyledi:

"Kylian'ın açıklamasını Neymar'ın hamburger yemesine bağlamak istemiyorum.

"Neymar ile konuştum, ona ne düşündüğümü söyledim.

"Neymar'ın izin gününde poker oynamaya hakkı var. Neymar; sonuna kadar haklı, çünkü poker oynamayı seviyor.

"Ortaya çıkan bu fotoğraf hakkında ne düşündüğümü kendisine anlattım. Kafa karıştıracak bir durum yok.

"Kylian'ın gazetecilere yaptığı, 'Herkes yediğine içtiğine dikkat etsin ve uyku düzenini iyi ayarlasın' açıklaması soyunma odasında da konuşuldu.

"Mbappe, bunu soyunma odasındayken arkadaşlarına söyledi.

"Bu sözleri, herkesin seferber olması için söylediğini düşünüyorum."

BÜYÜK RESİM: Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e yenilmelerinin ardından Mbappe, görünüşe göre takım arkadaşını hedef almış ve şöyle demişti:

“Oyuncularımızın rövanş için sağlıklı olması gerekiyor. Herkes, yediğine içtiğine dikkat etsin ve uyku düzenini iyi ayarlasın.

"Çalışacağız ve kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

Getty Images

BİLİYOR MUSUN? 2010 yılında, West Ham United'ın Neymar'ı denemek ve transfer etmek için 16 milyon Sterlin'lik bir teklif verdiği, ancak Santos'un bunu geri çevirdiği bildirildi.

NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR? Fransız ekibinde kötü sonuçlar gelmeye devam ederse Galtier ve PSG'nin Chelsea'ye transfer olma ihtimali olan Neymar'a karşı sabrı taşabilir.