Ligue 1'e çok iyi bir başlangıç yapan PSG'de kadrodaki değişimler devam edecek.

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, transfer döneminin son günlerine girilirken kadrolarını yeni oyuncularla güçlendireceklerini söyledi. Şu anda kulüpte bulunan bazı oyuncularla yolların ayrılabileceğini belirten deneyimli teknik direktör sürecin kısa bir süre içerisinde netleşeceğini ve daha güçlü bir takıma dönüşmeyi arzuladıklarını söyledi.

Ne söylendi?

"Transfer döneminin son günlerinde birçok şey değişime uğrayacak. Bazı oyuncular ayrılık sürecinde ve bazı oyuncular da bize katılmayı bekliyor. Neler olacağını hep beraber göreceğiz. Takımımızı güçlendirmemiz ve bize değer katacak oyuncuları transfer etmeliyiz. Eksik bölgelerimizi belirledik ama transfer yapabilir miyiz yapamaz mıyız bunu bilmiyorum"

PSG forması giyen Neymar'ın adı geçtiğimiz günlere Chelsea ile anılıyordu ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Brezilyalı oyuncu sezonun ilk üç Ligue 1 karşılaşmasına beş gol ve altı asist sığdırınca, Fransız ekibi bu form grafiği sonrasında geri adım atmıştı. Neymar'ın yaklaşan Dünya Kupası öncesindeki yükselen formu, takımda kalmasını da beraberinde getirmişti.