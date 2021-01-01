PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Tottenham'a geri dönebilir

PSG'de başarılı olmak için yeterince imkan bulamadığını düşünen Arjantinli teknik direktör, İngiliz ekibine dönmeyi düşünüyor.

Fransa'da şampiyonluğu Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'e kaptıran ve Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon yakalanan final başarısını tekrarlayamayan PSG'de sürpriz bir şekilde teknik direktör değişikliği gündeme geldi.

İddialara göre Mauricio Pochettino eski takımı Tottenham'a dönmek istiyor.

Tottenham'ı Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkartmasına rağmen 2019'da başkan Daniel Levy tarafından alınan kararla yerini Jose Mourinho'ya bırakan Arjantinli teknik adam, teknik direktör arayan İngiliz takımının gündemine bir kez daha geldi. The Athletic'te yer alan habere göre Pochettino, PSG'deki iç işleyişten memnun değil.

Kontrol problemi yaşıyor

Selefi Thomas Tuchel gibi PSG'de takımı geliştirmek adına iplerin kendi eline verilmemesinden şikayet eden Pochettino, oyuncuların da bu durumun farkında olmasından ötürü takım üstünde hakimiyet problemi yaşadığına inanıyor.

PSG'de mutsuz olan Pochettino'nun yeniden eski takımına dönme ihtimali üzerinde durduğu vurgulandı.

Öte yandan Fransız televizyon kanalı TF1, Pochettino'nun Paris'te yaşadığı problemlere rağmen PSG'nin 49 yaşındaki teknik direktörü bırakmaya yanaşmayacağını belirtti. Mourinho'nun ayrılığı sonrasında beş aydır teknik direktörsüz olan Tottenham'ın başkanı Levy, Pochettino'yu göndermenin futbolda aldığı en kötü karar olduğunu söylemişti.

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