Paris Saint-Germain taraftarları Mika Godts için övgü dolu sözler sarf ediyor. Fransız kulübü, çarşamba günü hücum oyuncusunun ilk antrenman görüntülerini paylaştı ve bu görüntülere yoğun şekilde yorum yapıldı.

Godts, geçen hafta Ajax’tan PSG’ye transfer oldu. Bu transferin bedeli elli milyon euronun üzerinde.

Belçikalı kanat oyuncusu, Amsterdam ekibi formasıyla toplam 115 maça çıktı; bu maçlarda 26 gol attı ve 28 asist yaptı. Godts, Ajax’ta taraftarın sevgilisi hâline geldi.

Yeni sezondan itibaren Fransa’da forma giyecek olan oyuncu, orada da şimdiden taraftarları heyecanlandırmış durumda. Bir taraftar, görüntülere “Bunu oyun akışından tanıyorum, başı dik oynamasından, sağ ayağından, sol bacağından, teknik anlamda son derece rahat olmasından; bu, PSG’nin büyük oyuncularından biri olacak” yorumunu yaptı.

Godts’un Achraf Hakimi ve Vitinha ile gülerek görüntülenmesi de iyi bir işaret olarak değerlendiriliyor. Bir taraftar, “İlk günden herkesin sana gülümsemesi, seninle konuşması ve seninle gülmesi için antrenmanda gerçekten canavar gibi bir seviyeye sahip olman gerekir” dedi.

Bir başka taraftar da “Sanki her zaman takımın bir parçasıymış gibi antrenman yapıyor” diyerek övgüde bulundu. Bir diğeri ise “Bu oldukça umut verici görünüyor” diye yazdı. Bunlar, onlarca olumlu yorumdan yalnızca birkaçı.



