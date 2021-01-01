PSG taraftarının eleştirdiği Neymar ve Kylian Mbappe'yi Riyad Mahrez savundu

Riyad Mahrez'e göre, Neymar ve Kylian Mbappe, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye elendiği yarı final serisinde savunmaya katkı yaptı.

PSG, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City'e iki maçta da yenildi ve finale çıkamadan bir kez daha turnuvanın sonuna geldi. Eşleşme sonrasında Fransız basını ve PSG taraflarının eleştiri oklarında Neymar ve Kylian Mbappe ikilisi vardı.

Bu iki oyuncunun çok bireysel oynadıkları ve takım savunmasına yardım etmedikleri iddia edildi. Fakat eşleşmenin yıldızı Riyad Mahrez, durumu bu şekilde görmüyor.

Riyad Mahrez ne dedi?

L'Equipe'e konuşan yıldız oyuncu, "Neymar'ı birçok defa savunmada gördüm. Aynı şekilde Mbappe de ilk maçta öyleydi. Bence genel olarak biz PSG'den biraz daha iyiydik. Sırf iki oyuncu daha az savunma yaptığı için onları elemedik."

"Pep [Guardiola], topu kaybettiğinizde agresif olmanızı istiyor. Bize bunu işledi. Çok üst düzey bir oyuncu olmak için, bu tür çabayı göstermelisiniz. Ben çok iyi bir savunmacı değilim ama yine de yapıyorum. Bunu takım arkadaşlarıma yardım etmek için yapıyorum. Eğer çok yüksek seviyelerde savunma yapmazsan, takımını cezalandırabilirsin."

"Eğer [Cristiano] Ronaldo, [Lionel] Messi, Neymar veya Mbappe gibi olağanüstü niteliklere sahipseniz, belki bazı savunma görevlerini görmezden gelebilirsiniz. PSG'ye baktığımızda; eğer Şampiyonlar Ligi seviyesinde tüm takım savunmaya katkı veremiyorsa kazanmak zordur."

Eşleşmede ne olmuştu?

Geçen sezon finalde kaybeden PSG, Avrupa'da bir kez daha kupa kaldıramadı ve yarı final turunda Manchester City'e toplamda 4-1'lik skorla elendi.

İlk maçta 1-0 öne geçen PSG, Kevin de Bruyne ve Riyad Mahrez'in gollerine engel olamadı ve kendi sahasında 2-1 mağlup oldu. Bu maçta Idrissa Gueye, de Bryune'ye yaptığı sert faul nedeniyle kırmızı kart gördü.

İkinci maçta oyun dışı kalan ise Angel di Maria'ydı. Arjantinli, Etihad Stadyumu'nda Fernandinho'ya topsuz alanda saldırdığı ve ayağına bastığı için kırmızı kart gördü. Bu maçı da Manchester City 2-0 kazandı.

İngiltere'deki maçta iki gol birden atan Mahrez, karşılaşma sonunda "Çok iyi bir maçtı. Yine iyi başlamadık. İkinci yarıda daha iyi oynadık. Onların da sizinleri bozuldu ve bizi tekmelemeye başladılar. Kırmızı karttan sonra daha rahat geçti." ifadelerini kullanmıştı.

Final ne zaman?

Tarihinde ilk kez Kupa 1 finali oynayacak olan Manchester City, 29 Mayıs günü İstanbul'da Chelsea ile karşılaşacak. İki takım bu maçın provasını Cumartesi günü Premier Lig'de gerçekleştirecek.