Brezilyalı yıldız, son günlerde ortaya atılan iddiaların ardından ilk kez konuştu.

Neymar, kulübün bu yaz onu satmaya açık olduğuna dair haberlere rağmen Paris Saint-Germain'de kalma arzusunu belirtti.

GOAL, doğru teklif gelirse Fransız şampiyonunun Brezilyalı yıldızın gitmesine izin vereceğini biliyor.

Ancak, Neymar'ın Parc des Princes'teki sözleşmesinin bitmesine üç yıl kaldı ve 30 yaşındaki oyuncu, Ligue 1 takımıyla daha yapacak çok işi olduğunu vurguluyor.

Neymar, PSG geleceği hakkında ne söyledi?

Canal+'a konuşan Neymar, "Hedefim her zaman aynı. Mümkün olan her şampiyonluğu kazanmak" dedi.

"İyi oynayıp ve Dünya Kupası'nı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak… Önümüzdeki sezon için hedeflerim bunlar.

"PSG ile sözleşmem var. Bu yüzden, PSG'de kalacağım ve bu başarıları PSG ile kazanmalıyım."

“Kylian'ın kalmayası beni çok mutlu etti”

Brezilyalı yıldızın geleceği hakkındaki belirsizlik, Kylian Mbappe'nin PSG ile yeni bir sözleşme imzalamasından birkaç gün sonra geldi. Real Madrid'in üç yıllık sözleşme imzalama teklifini reddetti ve Fransız ekibinde kaldı.

Neymar, 23 yaşındaki yıldızı takımda görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi ve bunun doğru karar olduğunu düşünüyor.

"Son ana kadar farkında olmadığımı itiraf ediyorum. Duyurudan bir gün önce biliyordum" dedi ve ekledi:

“Kylian'ın kalmaya karar vermesi beni çok mutlu etti. PSG projesinin kariyeri için doğru olduğunu düşünüyorum.

"PSG'de birkaç yıl daha kalmak iyi bir şey. Ülkesinde, şehrinin takımında bir Şampiyonlar Ligi kazanmaya çalışmak çok değerli.

"Bu yüzden, bence doğru seçim yaptı. Belki bu kararını, ileride değiştirmek isteyebilir, ancak şu anda bunun doğru olduğunu düşünüyorum.

“Kylian gibi oyuncuların takımda olması her zaman önemlidir."

Neymar, Messi'nin PSG'deki sezonunu değerlendirdi

Lionel Messi, geçen yıl Barcelona'dan PSG’ye transfer olmasının ardından taraftarlar tarafından eleştiriyle karşı karşıya kaldı.

Ancak Brezilyalı yıldız, Barcelona’dan eski takım arkadaşının çevresindeki değişikliklere uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olduğunu ve bunun, kolay olmadığını savunuyor.

"Leo, Barcelona'da uzun yıllar geçirdi, bu yüzden uyum sağlamak zor. Takımları ve şehirleri değiştirmek kolay değil" dedi.

“Ayrıca, yalnız değil ailesiyle geliyor. Dili de farklı. Bunlar çok kafa karıştıran şeyler.

“Onun, çok farklı tarzda oynayan futbolcularla bile oynayabilme özelliği var.

“Leo, Kylian ve ben her zaman performansları, istatistikleri ve kazandıkları şampiyonluklarla değerlendirilen oyuncularız.

“Her konuda, sorumluluklarımızı biliyoruz ve bu yüzden, her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

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