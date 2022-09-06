NE OLDU? PSG yıldızı, 3-0 kazandıkları son maçları için özel jetle Nantes'a uçma kararıyla ilgili büyük tepkilerle karşı karşıya kaldı.

Paris'ten Nantes'e yolculuk sadece 380 kilometre uzunluğunda ve trenle 2,5 saat sürüyor ve çevresel etkisi nedeniyle Mbappe'nin yaptığı bu uçak seyahati fazlasıyla eleştiriliyor.

Mbappe, basın toplantısında gezi hakkında soru sorulduğunda konuyu ciddiye almadı ve adeta gülmekten yerlere yattı.

Hocası Galtier de soruyu gülerek yanıtladı.

NE DEDİLER: Galtier alaycı bir şekilde yanıt verdi: "Bu sabah gezilerimizi organize eden şirketle bu konuyu konuştuk ve yatlarda seyahat etmeyi düşünüyoruz."

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, tweet atarak yanıt verdi: "Ciddi misin, böyle mi yanıt veriyorsun??? Uyanın çocuklar???"

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise BFM TV'ye şunları söyledi:

"Mbappe'yi seviyorum ve uygun olmayan anlarda hepimiz kahkaha atabiliriz ve bu gerçekten çok uygunsuz bir andı.

"Ama hepimiz iklim değişikliğini ciddiye almalıyız."

Başkan Emmanuel Macron bile bir basın toplantısında iklim değişikliğiyle mücadele için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyleyerek ağırlığını koydu.

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