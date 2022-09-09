NE OLDU? Mbappe kısa bir süre önce başlayan ve harika devam eden futbol kariyerinde çok şey başarmış olsa da, Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıramadı.

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen şimdiden oluşturabildiği çok etkileyici kariyer defterindeki belki de tek eksik olmaya devam ediyor.

19 yaşındayken Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası coşkusunu yaşadığında, kısa bir süre içinde Devler Ligi'ne de ulaşacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

NE SÖYLEDİ: Wall Street Journal tarafından, onu en çok üzen mağlubiyet soruldu.

PSG'nin süperstarı, "Paris ile Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiğimizde inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradım.

"Finale kadar ulaşıp o kupayı kaldıramamak çok kötü hissettirdi. O anı, asla unutamıyorum.

"Maç bitti, kupanın önünden geçerek ikincilik madalyalarımızı aldık ve bu kesinlikle bana göre bir şey değil.

"Dürüst olmak gerekirse hüngür hüngür ağladım, çünkü içimden sadece ağlamak geldi.

"Ama mağlubiyet de futbolun bir paçası... Geri gelip kupayı kazanmak için bir şeyler yapmam gerektiğinin de farkındaydım" dedi.

BÜYÜK RESİM: Final gününde 21 yaşında olmasına rağmen Mbappe, dünya futbolu üzerindeki otoritesini zaten kanıtlamıştı.

Hayal kırıklığı sadece yenilgiden dolayı değil, aynı zamanda Lizbon'daki yargılamalar da Fransız süperstarı fazlasıyla yormuş ve üzmüştü.

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