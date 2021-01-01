PSG, Süper Lig'e katılacak mı? Nasser Al-Khelaifi açıkladı

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacaklarını vurguladı.

Avrupa'nın 12 kulübünün bir araya gelerek kurduğu Avrupa Süper Ligi'nde Fransa Ligue 1'in güçlü ekibi PSG yer almıyor.

Nasser Al-Khelaifi neler söyledi?

Al-Khelaifi, PSG'nin Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddettiği yönünde çıkan haberleri doğruladı.

"PSG, futbolun herkes için bir spor olduğuna inanıyor. En başından beri bu noktada tutarlıyım. Futbol kulübü olarak taraftarlarımızla bir aile ve topluluk olduğumuzu unutmamalıyız.

"Şu anda var olan UEFA turnuvalarının geliştirilmeye ihtiyacı var ve UEFA'nın dün sunduğu teklif bu yönde ilerliyor.

"UEFA'nın desteği olmayan tüm tekliflerin, futbol topluluğunun şu anda karşı karşıya olduğu sorunları çözmediğini ve kişisel çıkarlara hizmet ettiğini düşünüyoruz. PSG, UEFA ile çalışmaya devam edecek."

PSG, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanabilecek mi?

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e mağlup olan Fransa ekibi, bu sezon kupayı kazanmayı çok istiyor.

H Grubu'ndan 12 puanla bir üst tura yükselen PSG, son 16'da Barcelona'yı 4-1 ve 1-1'lik skorlarla eledi. Çeyrek finalde geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih ile eşleşen Fransız temsilcisi deplasmanda 3-2 yendiği rakibine evinde 1-0 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Manchester City ile eşleşen PSG, ilk maçı 28 Nisan'da sahasında oynayacak.

Daha fazlası