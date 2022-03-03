Paris Saint-Germain sportif direktörü Leonardo kulübün Sergio Ramos'u kadrosuna katarak "hata" yaptığını itiraf etti.

Haziran 2021'de kontratı sona eren Ramos, başarılarla dolu 16 yıllık Real Madrid kariyerini noktalamıştı.

Bedelsiz şekilde PSG'ye imza atan 35 yaşındaki oyuncu, Parc des Princes'teki ilk sezonunda sakatlıklar nedeniyle az sayıda maça çıkabildi.

Ne söyledi?

Bir süredir sakatlık sorunlarıyla boğuşan Ramos, Madrid'deki son altı ayında sadece dört maça çıkabilmişti. PSG buna rağmen tecrübeli savunmacıya iki yıllık kontrat verdi.

Bacağındaki kas sakatlığı nedeniyle sezonu çok geçen açan Ramos, Maurico Pochettino'nun ekibine katkı yapmaktan uzak kaldı.

Ramos'un durumu Leonardo'yu ve PSG yönetimini hayal kırıklığına uğrattı. L'Equipe'e konuşan Leonardo, Ramos konusundaki ümidini tamamen yitirmiş olmasa da, transferin bir hata olduğunu kabul ediyor.

"Onu transfer ettiğimizde fiziksel olarak sağlıklıydı, ama şu ana kadar sadece beş maçta oynayabildi."

"Ne yazık ki onunla ilgili hayal ettiğimiz şeyler gerçekleşmedi. Bu onun için de, hepimiz için de zor."

"Oynamadığı için takıma liderlik etmekte zorlanıyor. Fakat kesin bir sonuca varmadan önce beklemeliyiz, sezon daha bitmedi."

"Ama ben hata yaptığımda bu hatanın sorumluluğunu üstlenmekten çekinmiyorum."

"Nasser bana tamamıyla güveniyor, bu sayede bağımsız şekilde hareket edebiliyorum. Bundan ötürü kulübe teşekkür ediyorum."

Ramos'un PSG kariyeri

Ramos geride kalan sürede PSG formasıyla dördü Ligue 1'de olmak üzere toplam beş maça çıkabildi.

Dünya Kupası apoletli savunmacı, 3 Ocak'ta PSG'nin Reims'i 4-0 yendiği maçta kulüp adına ilk golünü kaydetmişti. Ancak nükseden sakatlığı nedeniyle o tarihten bu yana formasından uzak kaldı.

Ramos, PSG'nin hafta sonu oynayacağı Nice karşılaşması öncesinde gerçekleştirdiği son idmana katılmadı. İspanyol oyuncunun Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid'e karşı forma giymesi beklenmiyor.

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