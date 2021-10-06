Real Madrid, Kylian Mbappe’yi kadrosuna katacağından emin gibi görünürken PSG ise İspanyol ekibinin tutumundan hiç memnun değil.

Yaz transfer döneminin son günlerinde Kylian Mbappe’yi kadrosuna katmak isteyen ancak bu hayalini ertelemek zorunda kalan Real Madrid, genç yıldızdan vazgeçmiyor.

Son olarak Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in Mbappe transferi için ocak ayını işaret etmesiyle birlikte iki kulüp arasındaki ipler bir hayli gerilmiş gibi görünüyor.

Paris Saint-Germain sportif direktörü Leonardo, Real Madrid’in transfer sürecinde takındığı tavrı “saygısızca” bulduğunu belirtti.

Neler söylendi?

L’Equipe’e konuşan Leonardo, Real Madrid’i şu cümlelerle eleştirdi:

“Bu olay iki yıldır devam ediyor. Transfer dönemi kapandı, Real Madrid bu şekilde davranmayı bırakmalı.”

“Bu söylemlerine son vermeliler. Mbappe, PSG’nin oyuncusu ve kulüp bu ilişkinin devam etmesini istiyor. Yaptıkları saygı çerçevesinde değil.”

Perez neler söylemişti?

İlk etapta, “1 Ocak’ta her şeyin çözülmüş olmasını istiyoruz.” mesajı veren Perez, sonradan geri adım attı ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi:

“Sözlerim yanlış anlaşıldı. Demek istediğim, iyi ilişkilerimiz olan PSG’ye saygımızı göstererek oyuncudan bir yanıt almak için önümüzdeki seneye kadar beklememiz gerektiğiydi.”

Mbappe yeni sezona nasıl başladı?

Genç Fransız yıldız, PSG formasını 2021-22 sezonunda şu ana dek tüm kulvarlarda 11 maçta terletti.

Mbappe, bu müsabakalarda dört gol beş asistlik bir performansa imza attı.

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