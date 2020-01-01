PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe bu kulübün geleceği

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesinde yer alan Kylian Mbappe ve Neymar'ın geleceği hakkında PSG tarafından açıklama geldi.

Sportif Direktörü Leonardo, Kylian Mbappe ve Neymar'ın geleceği hakkında konuştu.

Son dönemde iki oyuncunun da adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılırken, PSG tarafından konuyla alakalı olarak açıklama geldi.

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PSG Sportif Direktörü Leonardo, yıldız oyuncularını takımda tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi:

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"Onların bu yaz ayrılacağını yönelik bize söylenmiş bir şey yok. Her ikisinin de iki yıl daha sözleşmesi var ve ileriye yönelik planlarımız var. Mbappe, PSG'nin geleceği. Herkesin görüşü bu şekilde. İdeal senaryoda sözleşmesini uzatmak istiyoruz. O dünyanın en iyi beş oyuncusu arasında. 32, ise 35 yaşındalar. Neymar ve Mbappe ise henüz çok gençler. Fazla düşünecek bir şey yok. Onlara sahip olduğumuz için şanslıyız ve bundan faydalanmalıyız. Birlikte devam etmek için çözüm bulmalıyız."

Leonardo ayrıca geçtiğimiz yaz transfer döneminde eski kulübü 'ya dönmek istediği söylenen Neymar hakkında ise, "Bu konu hakkında artık konuşmuyoruz. O şu an çok mutlu ve harika bir sezon geçirdi" ifadelerini kullandı.

