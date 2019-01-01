PSG, sportif direktörlüğe Arsene Wenger'i düşünmüyor

PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi, sportif direktörlük görevine Arsene Wenger'i düşünmediklerini açıkladı.

Arsenal'de geçirdiği 22 yılın ardından 2017-18 sezonunun sonunda kulüpten ayrılan Arsene Wenger'e dair yeni dedikodular çıkmaya devam ederken deneyimli futbol insanıyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Son dönemlerde adı Paris Saint-Germain ile geçen Fransız teknik adamın, Paris devinin sportif direktörü olacağı konuşuluyor. PSG cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Telefoot'a konuşan PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi, Wenger'i çok sevdiğini ve saygı gösterdiğini belirterek, ''Arsene ile çok iyi bir ilişkimiz var. O harika bir insan, harika bir teknik adam, harika bir yönetici. Wenger'e büyük saygı duyuyorum. Medyada çok fazla konuşulmaya başlandı ancak dürüsüt olmak gerekirse sportif direktörümüz Antero Henrique'ye çok güveniyorum. İyi işler çıkardığı sürece de o koltukta oturması gerekiyor'' dedi.

Bu açıklamaların ardından Arsene Wenger için Paris Saint-Germain kapısı şimdilik kapandı. Fransız teknik adamın adı daha önce Real Madrid ve Bayern Münih gibi devlerle de anılmıştı.