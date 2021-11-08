PSG Sportif Direktörü Leonardo: Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na çağrılması mantıksız

Paris Saint-Germain'de, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin milli takıma çağrılması şok etkisi yarattı. Leonardo, Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'na seçilmesine, sakat bir oyuncunun milli takımda oynaması mantıklı değil açıklamasını yaptı.

Altı kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Lionel Messi, şu anda sakatlığı sebebiyle kulübünde oynamamasına rağmen ülkesinin oynayacağı Brezilya ve Uruguay maçları için milli takıma çağrıldı.

Arjantinli yıldız Lionel Messi, Fransa'daki kariyerine "diz ve hamstring ağrıları" nedeniyle hızlı bir giriş yapamadı. Ancak Messi, sakatlıktan yeni dönmüş olmasına rağmen ülkesi için Dünya Kupası elemelerinde forma giyebilir.

Ne söylendi?

PSG Spor Direktörü Leonardo, Arjantin'in kararı karşısında şaşkına döndü ve dünya futbolunun yönetim organının devreye girmesi için kulüplerin harekete geçmesini istedi. Leonardo ayrıca, kulüplerin de bu konuda söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

Le Parisien'e konuşan Leonardo şunları söyledi: "Fiziksel durumu iyi olmayan veya rehabilitasyon aşamasını henüz tamamlamamış bir oyuncunun, milli takıma seçilmesine izin veremeyiz.

"Bu durum, mantıklı değil ve bu tür durumlara FIFA'nın müdahale etmesi gerekiyor."

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#SelecciónMayor Estos son los futbolistas citados 📋 por el entrenador @lioscaloni para la próxima doble fecha de Eliminatorias 🇦🇷 pic.twitter.com/0zpgfAtjMX — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 3, 2021

Lionel Messi, 2021-2022 sezonunda sakatlıkğı sebebiyle toplamda 9 maçta forma giyemedi.

29 Ekim'deki PSG-Lille maçında, 45 dakika sahada kalabilen Arjantinli yıldız futbolcu, Ligue 1'de henüz gol kaydedemedi.

Arjantinli süperstar Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasını 156 kez giyerken 2021'de kazandıkları Copa America zaferine ek olarak farklı kupalar da kazanmak istiyor.

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