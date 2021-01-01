PSG son sıradaki Dijon'u rahat geçti

Şampiyonluk yarışında lider Lille'i takibini sürdüren Mauricio Pochettino'nun takımı, son sıradaki Dijon karşısında zorlanmadı.

Ligue 1'deki şampiyonluk yarışında geçtiğimiz hafta sahasında Monaco'ya yenilerek yara alan PSG, deplasmanda karşılaştığı lig sonuncusu Dijon'u 4-0 yendi.

Dijon-PSG maçında golleri kimler attı?

Mauricio Pochettino'nun takımına farklı galibiyeti getiren goller 6'da Moise Kean, 32 ve 51'de Kylian Mbappe ve 82'de Danilo Pereira'dan geldi.

Dijon-PSG maçının kırılma anı

Maç öncesinde ligde oynadığı son altı karşılaşmayı kaybeden Dijon'un erken yediği gol ev sahibinin direncinin kırılmasına neden oldu. Kean'in altıncı dakikadaki golü mücadelenin kırılma anıydı.

Dijon-PSG maçının oyuncusu

PSG'nin Alman yıldızı Julian Draxler maçın son golünde asist yaparken, 90 dakikanın en öne çıkan oyuncusu oldu. Maç boyunca iki şut pası veren Draxler girdiği yedi ikili mücadelenin beşini kazandı.

Dijon-PSG maçının istatistiği: 2

Attığı iki golle takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynayan Mbappe, toplam gol sayısını 23'e yükseltti. Ligde 18, Şampiyonlar Ligi'ndeyse beş gol atan 22 yaşındaki oyuncu takımının şampiyonluk yarışında bir yara daha almasının önüne geçti.

İki takım kaç puanda?

PSG kazanarak puanını 57'ye yükseltti ve 58 puanı bulunan bir maçı eksik lider Lille'i takibini sürdürdü. 15 puanla son sırada yer alan Dijon'un ise ligde kalması oldukça güç görünüyor.

İki takımın sıradaki maçları

PSG ligde gelecek hafta deplasmanda Bordeux ile karşılaşacak. Dijon ise deplasmanda Brest ile karşı karşıya gelecek.