Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino’yu sezon ortasında Manchester United’a bırakmayı istemiyor. Ancak Fransız kulübü, 2021-22 sezonunda bu konuyu görüşebilir.

Geçtiğimiz hafta Ole Gunnar Solskjaer’in görevine son verilmesiyle Manchester United için Pochettino, en fazla öne çıkan adaylardan biri olmuştu.

GOAL, sezonun ilerleyen haftalarında Pochettino’nun Manchester United’ın başına geçmesini olası görmüyor ancak sezon sonunda şartlar United lehine değişebilir.

Rangnick sonrası göreve Pochettino mu gelecek?

Manchester United, sezon sonuna kadar geçici menajerlik görevine Ralf Rangnick’in getirildiğini açıklamaya hazırlanıyor, ancak kulüp uzun vadede yeni bir menajerle anlaşmak istiyor.

Ayrıca yeni menajerin belirlenmesinde de söz sahibi olacak olan Rangnick, altı aylık geçici menajerliğinden sonra kulüpte iki yıl süreyle danışmanlık görevi üstlenecek.

GOAL, kalıcı menajerlik görevi için Pochettino’nun bir numaralı aday olmaya devam ettiğini doğruluyor; ancak bu durum ilerleyen zamanlarda değişebilir.

Geçtiğimiz hafta United ve PSG, aracılarla bu konuyu görüştü ancak Paris ekibi, net bir şekilde menajerlerini bu şekilde bırakmayacaklarını belirtti. İki kulüp arasında resmi bir temas veya teklif gerçekleşmedi.

Rangnick’in henüz resmi olarak açıklanmamış olması nedeniyle, Premier Lig’de oynanacak Chelsea maçında takımın başında Michael Carrick olacak.

Pochettino neler demişti?

11 aydır otelde kalan Pochettino’nun Paris’teki hayatından tam anlamıyla memnun olmadığı anlaşılıyor.

Ancak Pochettino, en azından yaptığı açıklamalarda PSG’ye olan bağlılığını dile getirdi. Fransız ekibi de Arjantinli menajeri sözleşmesi devam ederken bırakmak için yüklü bir ödeme yapmak durumunda kalabilir:

Pochettino, takımdan ayrılacağı iddialarının sorulması üzerine gazetecilere şöyle cevap vermişti: “PSG’de çok mutluyum”

“Bu tarz dedikodulara alışkınım ve bu iyi bir işarettir, bizim iyi iş çıkardığımız anlamına gelir. Biz ne bu dedikoduları uyduruyoruz, ne de onları bir avantaja çeviriyoruz.”