Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen PSG'nin radarında İtalya Milli Takımı'nın yeni gol umudu var.

Kylian Mbappe'nin yeni sözleşme imzalamasının ardından Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmaya hazırlanan PSG'de yeni teknik direktörün kim olacağı sorusu henüz yanıt bulmazken, santrfor transferi için çalışmalar yeni hocayı beklemiyor.

SKY'da yer alan habere göre Fransız ekibi Gianluca Scamacca için Sassuolo'ya 15 milyonu çeşitli bonuslara bağlı olmak üzere 50 milyon euro'luk teklif yaptı.

İki takım arasındaki görüşmeler tüm hızıyla sürerken, ekonomik açıdan herhangi bir sorun yaşamayan PSG'nin önümüzdeki günlerde bu transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor. Scamacca'nın menajeri Alessandro Lucci, PSG'nin yeni sportif direktörü Luis Campos ile sürekli temaslarda bulunurken, iki kulübün kısa bir süre içerisinde uzlaşmaya varacak.

Icardi'nin durumu belirsiz

İtalyan vatandaşı olmasına rağmen PSV altyapısına yetişen Scamacca geçtiğimiz sezon Serie A'da 36 maça çıkarken, rakip fileleri 16 kez sarsmıştı. Son dönemde Roberto Mancini tarafından İtalya A Milli Takımı kadrosuna da davet edilen 23 yaşındaki santrfor, İtalyan futbolunun önümüzdeki yıllardaki en önemli gol umudu olarak gösteriliyor.

1.95 boyundaki Scamacca özellikle güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekerken, PSG'nin santrfor rotasyonun bu takviyenin ardından nasıl şekilleneceği de merakla bekleniyor. Performansı eleştiri konusu olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, Arjantinli oyuncu takımda kalmak istediğini açıklamıştı.

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