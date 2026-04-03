PSG şampiyonluk yarışında hiçbir puan kaybetmiyor ve Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına hazır görünüyor

Paris Saint-Germain, Cuma günü Ligue 1 şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı. Luis Enrique'nin takımı Toulouse'u 3-1 mağlup etti ve şu anda 27 maç oynamış olan ve Cumartesi günü Lille OSC ile deplasmanda karşılaşacak olan takipçisi RC Lens'in dört puan önünde yer alıyor.

Ousmane Dembélé, ilk yarının ortasında ceza sahası dışından şutunu denedi ve güzel vuruşunun üst köşeye gittiğini gördü. PSG'nin sevinci sadece dört dakika sürdü, çünkü Rasmus Nicolaisen kafayla Toulouse'un beraberlik golünü attı.

PSG, beraberlik golüyle paniğe kapılmadı ve birkaç dakika içinde yeniden öne geçti. Khvicha Kvaratskhelia köşe vuruşunu kafayla indirdi ve Dembélé gecenin ikinci golünü attı. Kanat oyuncusu, ikinci yarı başlar başlamaz hat-trick'ini tamamlayacak gibi göründü, ancak gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Enrique, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool ile oynanacak ilk maç öncesinde yıldız oyuncusunu dinlendirmek amacıyla, maçın bitimine 20 dakikadan fazla bir süre kala Kvaratskhelia'yı oyundan aldı. Bu arada PSG, skoru artıramasa da top hakimiyetinde üstündü.

PSG, Gonçalo Ramos'un güzel bir vuruşla skoru 3-1'e getirmesiyle galibiyeti rahatça garantiledi ve Ligue 1 şampiyonluğu için önemli puanlar topladı. Çarşamba günü Liverpool, Parc des Princes'e konuk olacak; rövanş maçı ise 14 Nisan'da Anfield'da oynanacak.