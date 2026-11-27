Paris Saint-Germain'in, ocak ayı öncesinde hücum hattında yaşadığı ciddi sakatlık krizi nedeniyle Atletico Madridli forvet Julian Alvarez'in durumunu yeniden sorduğu bildirildi. Avrupa şampiyonunun ilgisini tazelemesi, oyuncuyu uzun süredir takip eden Arsenal'i de harekete geçirdi. Ancak hem İspanyol kulübü hem de oyuncunun temsilcileri sezon ortasında bir ayrılığa kapıyı kapattı.

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PSG'nin hücum hattında ağır kayıplar

TEAMtalk'a göre PSG, Desire Doue ve Khvicha Kvaratskhelia 'nın sezonu kapatan sakatlıklarının ardından forvet piyasasını değerlendiriyor. Fransız ekibinin kısa listesinde hâlihazırda birkaç kanat oyuncusu bulunurken kulüp, Alvarez'in transfer için uygun olup olmadığını da yokladı. Ancak Atletico'nun oyuncuyu sezon ortasında satmaya niyeti yok. Forvetin temsilcileri de ocak ayında bir transferin gündemde olmadığını belirtiyor.

Simeone, yeniden form tutan Arjantinli forvete güveniyor

Madrid'deki kaynaklar, Alvarez'in kışın ayrılmak için bastırmadığını vurguluyor. Oyuncu, sezonun başlarında Diego Simeone'nin planları dışında kaldıktan sonra yeniden yükselişe geçmesinden de memnun. 25 yaşındaki forvet, kulüp ve millî takımdaki son 10 maçında altı gol ve dört asistle en iyi formunu yeniden yakaladı. Bu goller arasında çarşamba günü Viking karşısında kazanılan Şampiyonlar Ligi maçındaki golü de vardı.

Bu galibiyetin ardından forvete duyduğu güveni kamuoyu önünde yineleyen Simeone şunları söyledi: "Ondan memnunum. Onu insan olarak seviyorum ve futbolcu olarak destekleyeceğim. Ondan geçmeyen ve önemli olmayan hiçbir oyun yok. Hiç şüphem yok. Hedeflediğimiz yere ulaşmak için en iyi Julian Alvarez'e ihtiyacımız var."

Arsenal de gelişmeleri yakından izliyor

Barcelona'nın da dahil olduğu transfer sürecinin yaşandığı yaz aylarında hem PSG hem de Arsenal, Arjantinli millî oyuncuyu takip etmişti. Alvarez, Katalonya'ya transfer olma ihtimalini değerlendirmek istese de Atletico geri adım atmayıp ayrılığını engelledi. Bunun üzerine eski Manchester City forveti İspanya'nın başkentine dönerek özür diledi.

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Habere göre Arsenal, PSG'nin yeniden girişimde bulunduğunun farkında ve Alvarez'i Mikel Arteta'nın hücum hattını önemli ölçüde güçlendirebilecek bir oyuncu olarak görmeye devam ediyor. Geçen ay Martin Zubimendi'nin bir takas anlaşmasında önerilebileceği iddiaları üzerine Arsenal'in sezon ortasında anlaşma sağlama umutları da artmıştı.

Yazın büyük bir transfer yarışı bekleniyor

Simeone, Alvarez'den en iyi verimi almaya kararlı. Bu nedenle ocak ayında transfer, hem PSG hem de Arsenal için kesin olarak gündem dışı. Fransız şampiyonunun bu kış Doue ve Kvaratskhelia'nın yokluğunu telafi etmek için büyük olasılıkla kısa listesindeki kanat oyuncularına yönelmesi gerekecek. Yine de sezon sonunda Arjantinli oyuncu için yeni bir büyük transfer yarışının başlaması bekleniyor.