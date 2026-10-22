Khvicha Kvaratskhelia'nın sezonunu kapatan ağır diz sakatlığının ardından Paris Saint-Germain'in, Bayer Leverkusen'in gelecek vadeden oyuncusu Ibrahim Maza için ocak ayında büyük bir transfer hamlesine hazırlandığı bildiriliyor. Luis Enrique hücum hattında acilen Kvaratskhelia'nın yerini dolduracak bir oyuncu ararken Fransız ekibi, büyük beğeni toplayan Cezayirli millî futbolcunun transferinde yoğun bir rekabetle karşı karşıya.

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Ağır sakatlık PSG’yi planlarını gözden geçirmeye zorluyor

Kvaratskhelia’nın mevcut sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği haberi PSG’ye büyük darbe vurdu. Gürcistan millî takımının kanat oyuncusu, sağ dizindeki ön çapraz bağın kopmasıyla ağır bir sakatlık yaşadı ve birkaç ay boyunca sahalardan uzak kalacağı kesinleşti. Bu ciddi sakatlık Enrique’nin hücum düzeninde büyük bir boşluk bırakıyor.

PSG teknik direktörü, lig ve Avrupa maçlarının en kritik dönemlerinde bu dinamik hücum oyuncusuna büyük ölçüde güveniyor. Bu nedenle sportif danışman Luis Campos, kaliteli bir alternatif bulmak için transfer piyasasını şimdiden aktif biçimde tarıyor. Paris kulübünün hücum hattını güçlendirmek için ocak ayı transfer döneminde büyük harcama yapması bekleniyor.

Gözler Leverkusen’in genç yıldızına çevrildi

PSG, Leverkusen’in genç oyuncusu Maza’yı sezon ortası için öncelikli transfer hedefi olarak kısa sürede belirledi. Fichajes’e göre 20 yaşındaki Cezayir millî takım oyuncusu, Enrique’nin sezonu kurtarmak için aradığı profile tam olarak uyuyor.

Maza, Almanya’nın en üst seviyesinde kendini göstermeden önce futbolunu Hertha Berlin’de geliştirdi. Etkileyici taktiksel esnekliği ve teknik becerisi, Paris kulübünün transfer ekibinin dikkatini çekti.

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Cezayirli yıldızın yüksek bonservis bedeli

Genç hücum oyuncusu, mevcut sezonda Bayer Leverkusen formasıyla müthiş bir performans sergiliyor. Tüm kulvarlarda çıktığı yalnızca sekiz maçta üç gol ve üç asist kaydetti. Ancak çok sayıda kulübün peşinde olduğu oyuncuyu kadrosuna katmak, Fransız ekibine ucuza mal olmayacak. Tahminlere göre PSG’nin, Leverkusen’in oyuncuyu bırakma konusundaki kararlılığını sınamak için bile en az 50 milyon avroluk bir başlangıç teklifi sunması gerekecek.

Cezayirli genç yetenek için zorlu rekabet

Leverkusen, değerli hücum oyuncusunun ayrılmasına yönetim düzeyinde ciddi bir mücadele vermeden izin vermeyecek. Alman kulübü, Atletico Madrid, Manchester City ve Arsenal’den gelen önceki transfer girişimlerini çoktan geri çevirdi.

Leverkusen yöneticileri ayrıca Maza ile yüksek ücretli yeni bir sözleşme için görüşmeler yürütüyor. Mevcut sözleşmesi 2030’a kadar devam etse de önemli bir maaş artışının oyun kurucuyu uzun vadeli geleceğini kulübe bağlamaya ikna edeceğini umuyorlar.