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Javier Pastore, Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain ile Roma karşılaşmasında iki takımın da eski oyuncusu.

Arjantinli eski oyun kurucu, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "PSG'yle harika bir ilişkim var ama kalça sakatlığıma rağmen Roma formasını giymek de bir rüyaydı. Tahminim mi? Heyecan verici bir maç olacak, en iyi olan kazansın."

"Doué ve Kvaraskhelia'yı hep beğendim, ne yazık ki ikisi de olmayacak. Mendes ve Hakimi'yi de beğeniyorum; onlar dünyanın en iyi bekleri, hem savunmada hem hücumda. Ayrıca Neves'in her yönünü beğeniyorum. Çok özel bir oyuncu. Belki fazla göze çarpmıyor ama topu geri kazanmada, geriden oyun kurmada, topa sahipken alan ve fırsat yaratmada, akıllı paslar aramada takıma yardımcı oluyor. Gol bölgesine de giriyor, hatta kafayla gol atıyor. Komple bir oyuncu."

"Roma'da Dybala'nın futbolunu izlemek bir zevk, sahanın her bölgesinde tehlikeli. Malen bu yıl diğer bütün forvetlerden üstün. Bir de farklı, teknik, çalımları ve golleriyle klasını gösteren Soulé var. Malen böyle formdayken ceza sahasına gelen neredeyse her top gol oluyor ve onu durdurmak zor. Dybala her durumda tehlikeli: serbest vuruşta, ceza sahası çizgisinden, bir asistle ya da topu çatala gönderdiği bir şutla. Bu tür maçlarda genellikle daha fazlasını veren oyuncular bunlar."

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Sakat Doué ve Kvaratskhelia'nın yokluğunda Luis Enrique, Dembelé'nin iki yanına genç Mayulu ile Akliouche veya Godts'u yerleştirecek.

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Gasperini, Pellegrini'nin yanı sıra Rensch'i de sakatlık nedeniyle kaybetti. Malen ve Soulé ile hücum üçlüsünü tamamlamak için Dybala, Mora'nın önünde. Diğer tercih ise sağ kanatta Molina ile Lulli arasında.

Paris'teki Parc des Princes'te maçı İsveçli Glenn Nyberg yönetecek. Yardımcıları vatandaşları Mahbod Beigi ve Andreas Soderkvist, dördüncü hakem Adam Ladeback olacak. VAR'da ise Alman Bastian Dankert ile Polonyalı Tomasz Kwiatkowski görev yapacak.

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MUHTEMEL 11'LER

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Dembelé, Mayulu. (Yedekler: Chevalier, Bar, Beraldo, Zabarnyi, Digne, Hernandez, Boly, Fernandez, Zaire-Emery, Torres, Godts, Ndjantou). Teknik direktör: Luis Enrique.

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ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Soulé; Malen, Dybala. (Yedekler: Gollini, De Marzi, Koulierakis, Balerdi, Lulli, Ghilardi, de Roon, Pisilli, Mora, Castro). Teknik direktör: Gasperini.