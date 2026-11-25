Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu koruma yolundaki kusursuz başlangıcı sona erdi. Roma, son şampiyonla Parc des Princes'te 2-2 berabere kaldı. Gian Piero Gasperini'nin takımının daha net fırsatlar yakaladığı gecenin ardından Luis Enrique'nin ekibi, lig aşamasında Real Madrid'in iki puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

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Roma'nın önde yaptığı agresif pres, ilk düdükten itibaren PSG'yi zorladı. Konuk ekip, stoper Mario Hermoso'nun rakip yarı sahada topu kazanıp Matias Soule'nin geriye çıkardığı pası gole çevirmesiyle beşinci dakika dolmadan öne geçti. PSG, topa yüzde 66 oranında sahip olmasına rağmen İtalyan ekibinin yoğun baskısını aşmakta zorlandı. Illia Zabarnyi, 31. dakikada Senny Mayulu'nun ön direğe kullandığı korneri kafayla ağlara gönderdi.

90 dakika boyunca daha büyük tehdit yaratan taraf Roma'ydı. Konuk ekip 2,69, PSG ise 1,78 beklenen gol üretti. İkinci yarının başlarında skorun eşit kalması için Matvey Safonov'un dikkatli olması gerekti. Enrique'nin 59. dakikada yaptığı iki değişiklikten bir dakika sonra Achraf Hakimi, Wesley'i geçerek penaltı kazandı ve Ousmane Dembele topu soğukkanlılıkla ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından Vitinha'nın ceza sahasında elle oynadığına karar verildi. Oyuna sonradan giren Donyell Malen, 78. dakikada penaltıdan eşitliği sağladı. Son bölümde Hakimi, Dembele ve Fabian Ruiz galibiyet golüne yaklaştı.

GOAL, Parc des Princes'teki maçta PSG oyuncularını puanladı...

Kaleci ve savunma

Matvey Safonov (7/10): Hermoso'nun boş kaleye gönderdiği top ve Malen'in penaltısı karşısında yapabileceği bir şey yoktu. Başarılı kurtarışlarıyla PSG'yi maçın içinde tuttu. Hermoso'nun 19. dakikada sekerek gelen şutunu iyi karşıladı, Wesley'in 48. dakikadaki tehlikeli şut-pasını çeldi ve üç dakika sonra Niccolo Pisilli'yi harika bir yerden kurtarışla durdurdu.

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Achraf Hakimi (7/10): Kaptanlık pazubendini taşıyan Hakimi, sağ kanattaki hızıyla PSG'nin ikinci yarıdaki baskısına öncülük etti. 60. dakikada Wesley'i geçip ev sahibini öne geçiren penaltıyı kazandı. İlk yarıda Nuno Mendes'e de şut fırsatı hazırladı. Ancak hızlı bir kontra atağın ardından uzatma dakikalarında ceza sahası dışından çektiği şutu az farkla auta göndermesine üzülecektir.

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Illia Zabarnyi (7/10): Roma'nın beşinci dakikadaki golünde hazırlıksız yakalandı ancak güçlü bir reaksiyon verdi. 31. dakikada ön direkte markajdan kurtulup Mayulu'nun kornerini kafayla üst köşeye gönderdi. 54. dakikada da zamanlaması iyi bir kayarak müdahalede bulundu.

Willian Pacho (7/10): PSG, Roma'nın presini pasla aşmaya çalışırken top ayağındayken sakin kaldı. Hava toplarında da güven verdi; girdiği bütün hava topu mücadelelerini kazandı ve konuk ekibin ceza sahasına girmeyi sürdürdüğü anlarda birkaç önemli uzaklaştırma yaptı.

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Nuno Mendes (7/10): İlk bir saatte PSG'nin hücumdaki en etkili çıkış noktasıydı. Yedinci dakikada uzaktan Mile Svilar'ı yokladı, 35. dakikada az farkla auta vurdu. 55. dakikada yaptığı mükemmel ortayı Joao Neves neredeyse gole çevirecekti. Mendes, 59. dakikada oyundan çıktı.

Orta saha

Joao Neves (6/10): Üçüncü dakikada Mayulu'yu boş alana çıkararak PSG'nin ilk fırsatını hazırladı. 55. dakikada kendini öne atarak yaptığı kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı. Bunun dışında, 79. dakikada oyundan çıkana kadar Roma'nın fizik gücü yüksek orta sahası karşısında tempoyu belirlemekte zorlandı.

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Vitinha (6/10): Maçın uzun bölümünde PSG'nin en etkili orta saha oyuncusuydu. Topu düzenli biçimde dolaştırdı; Mendes, Mayulu ve Dembele'ye şut fırsatları hazırladı. Kendi çektiği ve 31. dakikada engellenen şut ise beraberlik golünü getiren korneri kazandırdı. Ancak 74. dakikada Soule'nin şutunu eliyle engellemesi, VAR müdahalesinin ardından PSG'ye çok pahalıya mal oldu.

Fabian Ruiz (6/10): Pas bağlantılarındaki düzgün oyunuyla PSG'nin akıcılığını korumasına yardımcı oldu ve Mendes'in 58. dakikadaki şutunu hazırladı. Ancak hücumun son bölümünde yeterince etkili değildi. 87. dakikada takımını yeniden öne geçirmek için peş peşe iki fırsat buldu; ilkinde topu auta gönderdi, diğer şutu engellendi.

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Hücum

Maghnes Akliouche (6/10): Topu iyi kullandı ancak sağ kanatta geçirdiği 79 dakika boyunca nadiren tehdit oluşturdu. Bir saat dolmadan hemen önce ofsayta yakalandı. Oyundan çıkmadan önce, 74. dakikada ceza sahası dışından çekip engellenen bir şutla yetindi.

Ferran Torres (5/10): Hem merkezde hem de 13. dakikada Mayulu ile yer değiştirip sola geçtikten sonra Roma'nın agresif üçlü savunmasına karşı etkisini gösteremedi. Üçüncü dakikada Mayulu'nun kale önüne gönderdiği topa ulaşmasına çok az kaldı ve 41. dakikada Gianluca Mancini'nin sarı kart görmesini sağladı. Ancak 59. dakikada oyundan çıkana kadar şut çekemedi.

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Senny Mayulu (7/10): PSG'nin ilk 11'deki hücum üçlüsünün en canlı ismiydi. Üçüncü dakikada Torres'e açılış golünü neredeyse hazırlıyordu. 20. dakikada çabuk ayak hareketleriyle korner kazandı ve Zabarnyi'nin beraberlik golü için kusursuz bir korner kullandı. 67. dakikada oyundan çıktı.

Yedekler ve teknik direktör

Ousmane Dembele (8/10): 59. dakikada sahaya adım attığı anda PSG hücumuna canlılık kattı. 62. dakikadaki penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü golünü attı. 87. dakikada Ruiz'e fırsat hazırladı. Uzatma dakikalarında Svilar'ı ayağıyla kurtarış yapmaya zorladı, ardından bir başka geç fırsatta topu üstten auta gönderdi.

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Warren Zaire-Emery (6/10): Takıma taze enerji ve sakinlik katmak için 59. dakikada Mendes'in yerine girdi. 87. dakikada Ruiz'in engellenen şutunu hazırladı ancak Roma'nın son bölümdeki kontra ataklarını tamamen durduramadı.

Mika Godts (6/10): 67. dakikada Mayulu'nun yerine oyuna girdi ve hareketli göründü. 80. dakikada Svilar'ın kontrol ettiği bir kafa vuruşu yaptı. Uzatma dakikalarında PSG'nin en iyi fırsatında, kontra atakta Hakimi'ye pas vererek çevre farkındalığını gösterdi.

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Lucas Hernandez (6/10): Son bölümde savunmayı güçlendirmek için 79. dakikada Neves'in yerine girdi ve basit işleri iyi yaptı.

Quentin Ndjantou (6/10): 79. dakikada Akliouche'un yerine girerek hücuma bir oyuncu daha kattı ancak hareketli geçen final bölümünde fazla etkili olamadı.

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Luis Enrique (6/10): Desire Doue'nin forma giyemediği maçta Dembele'yi ilk 11'de başlatmama kararı, Roma'nın sert presinin PSG'nin ritmini bozmasıyla ilk bölümde ters tepti. 59. dakikada yaptığı iki değişiklik oyunun gidişatını değiştirdi. Yine de takımının rakibe 2,69 beklenen gol fırsatı vermesi ve evinde 2-1'lik üstünlüğünü koruyamaması İspanyol teknik direktörü rahatsız edecektir.