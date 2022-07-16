Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmamasında sürpriz adımlar atan PSG, Reims'te parlayan genç oyuncuyu kadrosuna kattı.

Luis Campos'un sportif direktörlük görevine gelmesinin ardından çok sayıda yıldız futbolcuyu satış listesine koyan PSG, Reims forması giyen Hugo Ekitike'yi trasfer etmek için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Avrupa'nın birçok üst düzey takımının dikkatini çeken Ekitike'nin transferi sağlık kontrollerinin ardından Fransız ekibi tarafından resmen açıklanacak.

Paris'e giden ve takımının kampından ayrılan Reims doğumlu oyuncu, kısa bir süre içerisinde yeni takımının antrenmanlarına katılacak. PSG bu transfer için Reims'e ilk etapta 28.5 milyon euro, sonrasında ise 6.5 milyon euro bonus ödeyecek. Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Newcastle'ın da istediği Ekitike yeni takımıyla beş senelik sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon parladı

Ekitike Ligue 1'deki ilk maçına 2020-2021 sezonunda Lorient'e karşı çıkmış ve bir dönem kiralık olarak Danimarka ekibi Vejle'de forma giymişti. Burada oynadığı dönemde 11 maçta üç gol atan Ekitike, asıl büyük çıkışını ise geçtiğimiz sezon yapmıştı. Hamstring sakatlığı ve aldığı cezalardan ötürü 23 maça çıkan yıldız oyuncu buna rağmen sezonu 10 golle kapamıştı.

Haberin devamı aşağıda

Şu ana kadar Fransa Milli Takımı'nın formasını giymeyen Ekitike'nin PSG'ye transferinin ardından milli takımda da oynaması bekleniyor. Öte yandan 20 yaşındaki oyuncunun transferiyle birlikte hücum rotasyonu değişecek olan PSG'de Juventus ile anlaşan Angel Di Maria'nın ardından Mauro Icardi ve Julian Draxler gibi isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.

Daha fazla okuma