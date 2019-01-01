PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray'ın da rakipleri olan Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain ile İspanya devi Real Madrid mücadele edecek.
Şimdiye kadar Ligue 1'de 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Paris ekibi, 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Madrid temsilcisi ise La Liga'da 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlikle 8 puan elde etti ve 3. sırada yer aldı.
İki takım, son olarak 2017-18 Şampiyonlar Ligi sezonunda son 16 turunda karşı karşıya gelmiş ve çeyrek finale çıkan taraf Real Madrid olmuştu.
PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?
PSG ve Real Madrid'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 22:00'da başlayacak.
PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Parc des Princes Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.
İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.
Lyon - Zenit maçının İddaa oranları
İddaa bu maçta PSG'nin galibiyetine 1.95 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 3.20 olarak belirlenmiş.
Konuk ekip Real Madrid'in galibiyetine ise 2.75 oran veriliyor.
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.