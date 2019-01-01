PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında 'ın da rakipleri olan şampiyonu ile İspanya devi mücadele edecek.

Şimdiye kadar 'de 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Paris ekibi, 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Madrid temsilcisi ise 'da 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlikle 8 puan elde etti ve 3. sırada yer aldı.

İki takım, son olarak 2017-18 Şampiyonlar Ligi sezonunda son 16 turunda karşı karşıya gelmiş ve çeyrek finale çıkan taraf Real Madrid olmuştu.

PSG - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?

PSG ve Real Madrid'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 22:00'da başlayacak.

PSG - Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

- maçının İddaa oranları

İddaa bu maçta PSG'nin galibiyetine 1.95 oran veriyor.

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Beraberliğin oranı 3.20 olarak belirlenmiş.

Konuk ekip Real Madrid'in galibiyetine ise 2.75 oran veriliyor.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.