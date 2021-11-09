PSG, Real Madrid'den Mbappe'nin rövanşını almanın yolunu buldu

Yaz transfer döneminde kadrosunu Kylian Mbappe ile güçlendirmesine kesin gözüyle bakılan Real Madrid'de hücum hattının beklenenden daha fazla değişikliğe uğrayabileceği öne sürüldü.

İspanyol basınından El Nacional'de yer alan habere göre İspanyol devi Mbappe'nin yanı sıra Erling Haaland'ı da istiyor.

Haaland'ın takıma katılması halinde yolların ayrılması planlanan Karim Benzema'ya ise ülkesinin takımı PSG talip.

Takımıyla kontratı 2023'te sona eren Benzema'nın Haaland'ın olası transferi halinde yedek kalmamak adına Real Madrid yönetimine ayrılık kararını ileteceği ve kariyerinin son yıllarında PSG forması giyeceği öne sürüldü.

Önce Mbappe, sonra Haaland

İkinci Carlo Ancelotti dönemine harika bir başlangıç yapan 33 yaşındaki yıldız bu sezon Real Madrid forması giydiği 15 karşılaşmada 14 gol atarken, sekiz de asist yapmıştı.

Real Madrid'in hücumdaki en etkili ismi olan yıldız oyuncu, Lyon'dan transfer olduğu 2009-2010 sezonundan bu yana La Liga'da 203 gole imza atmıştı.

Öte yandan Mbappe'yi yeni sözleşme konusunda ikna edemeyen PSG yönetiminin de Haaand için devreye girmesi bekleniyor. Real Madrid ise daha önce anlaşmaya vardığı Mbappe'nin transferini 1 Ocak'ta duyurmaya hazırlanırken, bu transferin resmen açıklanmasının rota Haaland için Dortmund ile görüşmelere çevrilecek.

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