⚽ Golo da Época/ Goal of the season 21/22 🤩

And the winner is.....🥁 𝐕𝐢𝐭𝐢𝐧𝐡𝐚 ⚽



Obrigado a todos que votaram | Thanks to everyone who vote#FCPorto #GolodaÉpoca #GoaloftheSeason @vitinha pic.twitter.com/ikfiyDUWMh