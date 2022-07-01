İngiltere'de umduğunu bulamayan 22 yaşındaki Portekizli bu kez şansını Fransa'da deneyecek.

Yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Paris Saint-Germain'de değişimin parçalarından biri de Porto'dan kadroya katılan Vitinha olacak.

Ada'daki başarısız sezonun ardından ülkesine dönüp müthiş bir çıkış yakalayan genç oyuncu artık Parc des Princes'teki yıldızlar karmasının bir üyesi.

2020/21 sezonunda kiralık olarak Wolverhampton'a giden Vitinha, Premier Lig'de sarsılan özgüvenini Porto formasıyla tazeledi ve yeni bir meydan okumaya hazır.

PSG, Vitinha'ya ne kadar bonservis ödedi?

Portekizli oyuncu için PSG'nin kasasından 40 milyon euro çıktı. Bu elbette düşük bir bedel değil, fakat PSG Vitinha gibi potansiyelli ve genç bir oyuncuyu geleceğe yatırım olarak görüyor.

Kulüple beş yıllık sözleşme imzalayan Vitinha 2027'ye kadar Fransız ekibinin başarısı için ter dökecek.

Vitinha kimdir? PSG Vitinha'yı neden transfer etti?

Porto altyapısından yetişen Vitinha kulübün kapısından henüz 11 yaşındayken girmişti. A takımla ilk maçına 14 Ocak 2020'de Varzim'le oynanan kupa mücadelesinde çıkan Vitinha, iki hafta sonra Gil Vicente karşısında ilk lig deneyimini yaşadı.

Vitinha'ya süre vermekte zorlanan ve Finansal Fair Play kurallarına uyması gereken Porto, genç oyuncuyu Eylül 2020'de Wolverhampton'a kiraladı.

Premier Lig'deki ilk maçına Aralık ayında Manchester United'a karşı çıkabilen Vitinha, Wolverhampton'da toplam 22 maçta oynadı. Bu maçlarda attığı tek golü ise FA Cup'ta Chorley ağlarına gönderdi.

Wolverhampton 20 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayarak doğru kararı vermiş gibi gözüküyordu, fakat şu anda pişmanlık duyuyor olabilirler.

Porto'ya döndükten sonra Sergio Conceiçao'nun 4-4-2'sinde merkeze yerleşen Vitinha, top taşıma ve pas yeteneklerini konuşturarak 47 maçta dört gol, üç asistle oynadı.

⚽ Golo da Época/ Goal of the season 21/22 🤩

And the winner is.....🥁 𝐕𝐢𝐭𝐢𝐧𝐡𝐚 ⚽



Obrigado a todos que votaram | Thanks to everyone who vote#FCPorto #GolodaÉpoca #GoaloftheSeason @vitinha pic.twitter.com/ikfiyDUWMh — FC Porto (@FCPorto) June 9, 2022

Kulüp seviyesinde geçirdiği verimli sezon ona milli takım kapısını da araladı. Mart 2022'de ilk kez Portekiz kadrosuna çağrılan Vitinha, Dünya Kupası vizesi aldıkları Kuzey Makedonya maçında milli formayı sırtına geçirdi.

Yeni sezonda PSG'de rotasyonun bir parçası olmayı hedefleyen Vitinha'yı zorlu bir forma savaşı bekliyor. Portekizli oyuncuyu Manchester United'ın elinden kapan PSG'nin ona ne kadar süre vereceği merak konusu.

PSG'nin transfer planları

PSG en büyük hamlesini daha transfer sezonu başlamadan Kylian Mbappe ile yeni sözleşme yenileyerek yapmıştı.

Mbappe için verilen savaşta Real Madrid'i mağlup eden PSG, Aurelien Tchouameni'nin ise İspanyol devine gitmesine ise engel olamadı.

Kadroya birkaç takviye daha yapmayı planlayan PSG'nin Robert Lewandowski'yle ilgilendiği konuşuluyor, fakat şu an için Polonyalı yıldızın tek tercihi Barcelona.

Leeds'in yıldızı Kalvin Phillips'le ilgili söylentiler Vitinha transferinin ardından durulmuş gibi gözüküyor. Barcelona'dan ayrılması söz konusu olan Ousmane Dembele de PSG'nin yakından takip ettiği isimler arasında.

Bunlara ek olarak, Lille forması giyen Renato Sanches'in transferde PSG ve Milan'ı karşı karşıya getirmesi oldukça yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.