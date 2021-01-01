PSG oyuncusu Ander Herrera'dan şok iddia: "Hakem bize küfür etti"

PSG oyuncusu Ander Herrera, Manchester City maçından sonra yaptığı açıklamada, hakemin kendilerine küfür ettiğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk finalisti, PSG'yi her iki maçta da yenen Manchester City oldu. İngiliz ekibi, Paris'teki maçın ardından kendi sahasında da güldü ve adeta güle oynaya İstanbul'un yolunu tuttu.

Maçın sonuna ise Ander Herrera'nın açıklamaları damga vurdu. PSG'nin İspanyol oyuncusu Ander Herrera, maçın Hollandalı hakemi Björn Kuipers'in kendilerine küfür ettiğini söyledi.

Ander Herrera ne dedi?

Karşılaşmanın hemen ardından RMC Sport'a konuşan Herrera şu ifadeleri kullandı:

"70 dakika boyunca en iyi takımdık. Hücum yaptık, çok iyi oynayan bir takım için sorun yarattık. Başımızı dik tutabiliriz."

"Tabi üzgünüz ama finalist olmak ve bu sezon ilk dört takım arasında yer almak kolay değil."

"Bugün yaptığımız şeyi değiştirmeliyiz. İyi oynadık. Her şeyi yaptık. Her zaman geliştirilecek şeyler vardır. "

"Hakemlerle saygıdan bahsediyoruz. Hakem Leandro Paredes'e 's..tir' (fuck off) dedi."

"Biz desek, dört maç ceza alırız."

Marco Verratti ne dedi?

Mç sonunda Sky mikrofonlarına konuşan Verratti ise takım arkadaşını doğruladı ama daha ılımlı ifadeler kullandı.

"Bizi rahatsız eden şey, hakemin 's..tir' demesidir. Hakeme saygılı bir şekilde konuştuk ama bize 3-4 kez 's..tir' dedi."

"Devamlı bize sarı kart çıkarmaya başladı ve biz debiraz gerginleştik. Hakemin hatası değildi. Kimsenin hatası değildi."

"Fakat ben hakeme bunu desem 10 maç ceza alırdım."

"İki büyük takım arasında yarı final oynadı, City geçmeyi hak etti. Harika bir takım, harika oyuncuları var."

Manchester City - PSG maçında neler oldu?

Eşleşmenin ilk maçında Idrissa Gueye'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan PSG, aynı kaderi rövanşta da yaşadı.

Maçın 70. dakikasında, oyunun durduğu bir anda Fernandinho'nun ayağına basan Angel di Maria kırmızı kart gördü.

Ayrıca itirazları olan Marco Verratti de sarı kart gördü.

Kuipers maç boyunca 7 kez kartlarına başvururken, bunların beşini PSG oyuncuları için cebinden çıkardı.

Björn Kuipers kimdir?

Avrupa'nın en kariyerli hakemlerinden biri olan Björn Kuipers, bugüne kadar bir çok önemli turnuvada düdük çaldı.

48 yaşındaki hakem 2011'de UEFA Süper Kupa, 2013 ve 2018'de UEFA Avrupa Ligi, 2014'te Şampiyonlar Ligi finallerini yönetti.

2006'dan beri FIFA kokartı takan tecrübeli hakem iki kez de Dünya Kupası (2014 ve 2018) tecrübesi yaşadı.