Ligue 1'deki sekizinci şampiyonluğunu kazanarak rekor kıran İtalyan oyuncu haksızlığa uğradığını düşünüyor.

Ligue 1'de şampiyon olmanın kolay olduğunu iddia eden futbol yorumcularına tepki gösteren Marco Verratti, Paris Saint-Germain'de kazandığı her kupaya değer verdiğini söyledi.

Önceki sezon zirveyi Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille'e kaptıran PSG, bu yıl tahtı geri almayı başardı.

Birçoklarına göre; PSG'nin arkasındaki büyük ekonomik güç ve yıldızlarla dolu kadrosuyla Ligue 1'e ambargo koyması doğal. Verratti ise bu görüşe katılmıyor.

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Verratti şampiyon olmanın zorluğuna değindi

Kulübün resmi sitesine konuşan 29 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Bazen dışardan bakan insanlar bunun çok kolay ve çok basit olduğunu, maçları daha oynanmadan kazandığımızı düşünüyor."

"Ama işin aslı öyle değil, kazanmak için her zaman çok çabalamamız gerekiyor."

"Eğer ligde kazandığımız başarıları takdir edemiyorsanız, hiçbir şeyi takdir etmeniz mümkün değil."

PSG'de çok mutlu

Bugünlerde Parc des Princes'te gündemin üst sıralarını transfer edilecek ve takımdan ayrılacak isimler işgal ediyor. Ancak Verratti'nin ismine bu haberlerde rastlamanız pek olası değil. İki yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan oyuncu PSG'deki hayatından memnun.

"Bu kulüp bana çok şey verdi, bu yüzden PSG'ye her zaman saygı duyacağım. Şehir de bana çok şey kattı, işler iyi gittiğinde minnet göstermeyi bilmelisiniz."

"Bir futbolcu benimle oynamaktan mutluluk duyduğunu söylediğinde ben de mutlu oluyorum."