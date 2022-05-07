Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Leandro Paredes, Real Madrid için oynamayı hayal ettiğini ifade etti.

İspanyol devi, en üst seviyede oynayan futbolcuların hayal ettiği bir takım olmayı sürdürüyor.

O futbolculardan bisi de PSG’de oynayan Leandro Paredes ve 27 yaşındaki futbolcu, Madrid’de oynamanın hayallerini kuruyor.

Arjantinli futbolcu, 2019'da Zenit'ten PSG'ye katıldı, ancak sakatlık sorunları nedeniyle Ligue 1'de sadece 15 maçta oynayabildi.

Paredes, Fransız ekibinde sözleşmesinin son yılına giriyor ve Santiago Bernabeu’da futbol oynamak istediğini açıkladı.

Her futbolcunun Real Madrid’de oynamanın hayalini kurduğunu vurgulayan Arjantinli oyuncu, İspanyol devinin çok önemli bir kulüp olduğunun altını çiziyor.

Paredes Real Madrid için ne dedi?

Arjantinli futbolcu, TyC Sports'a verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Her oyuncu Real Madrid formasını giymeyi hayal eder, çünkü çok önemli bir kulüp.

“Ancak, kulübüm Paris Saint Germain'e büyük saygım var ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

Paredes, PSG için son maçını mı oynadı?

2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Paredes, bu yaz PSG'den ayrılma kararı aldı.

27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay sakatlığı nedeniyle başkent kulübündeki son maçını oynamış olabilir.

Paredes'in, sezon sonuna kadar Mauricio Pochettino'nun takımında forma giymesi beklenmiyor.

Oyunucunun hayali Madrid’de oynamak oynamak olsa da, transfer dedikodularına göre yeniden İtalya'ya döneceği de konuşuluyor.

Juventus, AC Milan ve Inter’in, bu yaz transfer dönemi için Roma’nın eski oyuncusunun peşinde olduğu söyleniyor.

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