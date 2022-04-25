GOAL İtalya muhabiri Romeo Agresti'nin edindiği bilgiye göre; Juventus bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği Angel Di Maria'yla görüşmelere başladı.

Sözleşmeyi uzatma opsiyonu bulunan Paris Saint-Germain'in bu hakkı kullanmaktan vazgeçmesiyle Di Maria sezon sonunda serbest kalacak.

Yedi yıldır PSG forması giyen Arjantinli oyuncu 2015'te Manchester United'dan 52 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

Di Maria bu sezon Mauricio Pochettino'nun rotasyonunda önemli bir yere sahipti, fakat kulüp ilerleyen yaşı nedeniyle Di Maria'yı takımda tutmak istemiyor.

Juventus devreye girdi

GOAL, Juventus'un olası Di Maria transferi için birkaç haftadır nabız yokladığı bilgisine ulaştı. Gelişmeleri yakından takip eden Juventus, geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeriyle temas kurdu.

Serie A devi Di Maria'ya bir yıllık sözleşme önerdi. Ancak teklife opsiyonlu olmak üzere bir yıl daha eklenmesi gündemde.

İtalya hükümetinin yürürlüğe koyduğu uygulama, Serie A kulüplerine son iki yılda İtalya dışında forma giymiş futbolcuların transferinde önemli bir vergi indirimi sağlıyor.

PSG'de yıllık 13 milyon euro kazanan Di Maria'nın Juventus'a maliyeti çok daha düşük olabilir. Bunun yanında teknik direktör Massimiliano Allegri, Arjantinli yıldızın tecrübesiyle takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyor.

PSG, Di Maria'yı bırakmaya hazır

Fransız ekibinin Di Maria'yı bir sezon daha takımda tutma opsiyonu bulunuyordu, ama GOAL, PSG sözleşmedeki bu maddeyi devreye sokmayacak.

Di Maria ailesinin Paris'te yaşamak istemesi nedeniyle kulüpte kalmaya sıcak bakıyordu. Arjantinli oyuncu maaşında büyük bir düşüş anlamına geleceği için ülkesine dönmek istemiyor.

Pandemi nedeniyle ekonomik yönden zorluklar yaşayan PSG, Di Maria'nın maaş yükünden kurtulmayı tercih etti.

PSG formasıyla 291 maçta 91 gol atıp, 117 asist yapan Di Maria, Cumartesi günü kulüpteki beşinci Ligue 1 şampiyonluğu yaşamıştı.